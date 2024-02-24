L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1578
C'est vrai, personne n'a promis de converger vers zéro.
La question portait sur la façon de négocier un mélange de séries chronologiques divergentes, et nous ne savons pas laquelle se trouve en bas ou en haut.
Si vous ne le savez pas, il n'y a qu'une seule option - deviner).
La question était d'échanger un mélange de séries chronologiques divergentes.
abstraitement - considérer la distance de Levenshtein sur l'ordre de succession. La mesure est plus grande que raisonnable - cela signifie que les lignes sont "entrelacées" et doivent être recalculées.
Si les rangs ne sont pas pris à la broche, cela signifie non seulement pour vous, mais aussi pour de nombreuses personnes qui changeront d'estimation et feront des entrées/sorties. Et ensuite, vous pouvez penser à quelque chose :-)
L'image : ceux qui sont au sommet ont plus de chances de rester au sommet.
Ils ne connaissent même pas ce mot dans notre village.
Pourriez-vous être plus clair ?
Il y a une probabilité bien sûr et même quelques statistiques... Mais il ne peut pas nous aider, pour une raison quelconque ((
une autre question délicate pour les vénérables donateurs
Disons que nous avons plus de 10 séries chronologiques provenant approximativement du même point.
comment peut-on trader sur la divergence de la somme des séries, si on ne sait pas à l'avance quel BP sera supérieur ou inférieur aux autres ?
Vous avez beaucoup de lignes similaires, peut-être devraient-elles être vérifiées pour la cointégration.
peuvent être très similaires, c'est vrai
et, je l'admets, certains peuvent même être "cointégrés", bien que leur différence ne soit pas très similaire à un processus stationnaire
certains peuvent se côtoyer, s'entrecroiser, diverger, converger
le seul fait fiable est qu'elles divergent le plus souvent, c'est-à-dire que la distance initiale entre les séries est plus petite que la distance finale.
Bien sûr, si nous savions lesquels des deux seraient plus hauts et plus bas à la fin de la période, il n'y aurait pas de problème.
Si la distance entre eux varie linéairement, ce n'est pas un problème. C'est en regardant la photo, je ne connais pas l'autre. Vous pouvez autoriser l'achat pour l'un et la vente pour l'autre, les signaux par les résidus.
c'est-à-dire que c'est la seule option.
linéairement ? Que voulez-vous dire ?
de telles images gâchent mon humeur
et ce serait ok, mais il y a des chevauchements complexes (((
et puis il y a ceci
la position normale (profit standard) - lorsque la 1ère rangée - la ligne bleue est située en dessous des autres
Mais ce n'est pas toujours le cas et je n'ai pas encore réussi à en identifier la cause.
lorsque Y varie proportionnellement à X, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance linéaire + cycles + bruit, il n'y a pas de différence entre les deux lignes courbes, même dans des directions différentes.
Il n'y a donc pas assez d'observations, il en faut 1000 fois plus. Ou pour évaluer le modèle fondamental qui se cache derrière les courbes, dans quelle mesure il est cohérent.
C'est tout, j'ai quitté le forum. Bonne année !
