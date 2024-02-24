L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1579

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
 
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
  • 2019.12.17
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее, чем считалось ранее. Эксперимент на мышах показал, что лишь небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature...
[Supprimé]  
 
Maxim Dmitrievsky:

lorsque Y varie proportionnellement à X, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance linéaire + cycles + bruit, il n'y a aucune différence entre les deux raréfactions, même dans des directions différentes.

Il n'y a donc pas assez d'observations, il en faudrait 1000 fois plus. Ou pour évaluer le modèle fondamental qui se cache derrière les courbes, dans quelle mesure il est cohérent.

C'est tout, j'ai quitté le forum. Joyeuses fêtes !

En quoi cela nous aide-t-il ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Savez-vous pourquoi le cortex visuel se trouve à l'arrière de la tête et non plus près des yeux ?

L'évolution en a décidé ainsi.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Boris, un synthétique n'est que la somme de séries financières. La seule chose que l'on puisse faire sur un synthétique est de réduire indéfiniment la variance. Je suggère donc de continuer à observer les courbes divergentes des séries originales et non du synthétique. Vous verrez la même image, avec les mêmes courbes en expansion.Je ne peux pas vous dire comment négocier ce modèle d'expansion, mais je peux supposer que si une partie des courbures commençait à changer le vecteur d'orientation, il est fort probable qu'une autre partie devrait également changer son vecteur d'orientation.
Il serait plus intéressant de savoir quand ce nuage de courbes en expansion présente un fort décalage par rapport au centre. Nous pourrions alors collecter des statistiques et tenter d'identifier quelque chose d'utile. Mais ce n'est pas le mode opératoire, alors pardonnez-moi d'introduire des informations hors sujet.

Eh bien, vous pouvez réduire la liste.

il est même possible de faire en sorte que le synthétique réponde parfois à la partie "processus stationnaire" de la définition, mais à quoi bon ?

Voici un type de courbure

[Supprimé]  
Boris:

En quoi cela nous aiderait-il ?

Eh bien, la co-intégration

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

L'évolution en a décidé ainsi.

Oui, les amphibiens avaient des boules sur le dessus de la tête, puis ils se sont déplacés vers l'avant et le cerveau est resté là.

 
Maxim Dmitrievsky:

Oui, les amphibiens avaient des boules sur le dessus de la tête, puis ils se sont déplacés vers l'avant et le cerveau est resté là.

C'est possible, mais c'est écrit avec des trous dans l'eau - tant que le matériel génétique évolutif n'est pas étudié en profondeur, tout cela n'est qu'une hypothèse.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Peut-être, mais tout cela est écrit avec des trous dans l'eau - tant que le matériel génétique évolutif n'est pas étudié en profondeur, ce ne sont que des hypothèses.

Tout cela a été étudié depuis longtemps.

les poissons sont venus en tant qu'amphibiens, certains ont évolué en mammifères et ensuite vous avez évolué.

1...157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586...3399
Nouveau commentaire