L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 130
brièvement si quelqu'un est intéressé....
J'ai essayé d'utiliser l'algorithme DTW en clustering, avec des données élémentaires simples, juste pour moi...
J'ai pris un prix et entraîné RF sur ses sections de fenêtre glissante, puis j'ai repris le même prix et les mêmes sections de fenêtre glissante et j'ai regroupé l'algorithme DTW, puis entraîné RF.
l'erreur lors de la formation et de la reconnaissance de nouvelles données avec l'algorithme DTW était inférieure de 2 à 4 %.
si vous ajoutez un grand nombre de prédicteurs, je pense que l'erreur peut être réduite beaucoup plus, mais l'algorithme est très lent.
Prix d'entrée... Prédicteurs sur l'entrée...
Un cirque tiré par des chevaux !
Vadim, si vous avez quelque chose de substantiel à dire, dites-le...
Et si c'est pour balancer une réplique de cinquième année, il vaut mieux se taire...
au moins par respect pour ceux qui le liront plus tard...
Le prédicteur, vous savez ce que c'est ?
Pourquoi mettre un prix sur le net ?
1) Eh bien, oui, les données sur lesquelles le réseau apprend
2) Qu'est-ce qui est plus objectif que le prix ? Alors pourquoi pas ?
En bref, pourquoi le regroupement de séries temporelles est-il effectué dans le contexte de l'entraînement RF ?
Si vous voulez faire court, je répondrai par une photo...
nous avons deux lignes de la même longueur avec le même motif à l'intérieur, mais un motif n'est pas tout à fait identique à l'autre, donc le point de l'algorithme DTW est que dans le clustering, il comprendra qu'il s'agit du même motif, mais RF ne le fera pas.
Tout cela est très grossier, bien sûr.
Le succès. :)
Si vous voulez faire court, je répondrai par une photo...
nous avons deux lignes de même longueur avec le même motif à l'intérieur, mais un motif n'est pas exactement le même indice que l'autre, donc l'algorithme DTW est l'algorithme de clustering comprendra qu'il s'agit du même motif, mais pas RF