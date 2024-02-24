L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1222
Compris, merci, désolé, bonne chance pour tout !
Le marché est un peu différent, il n'y a pas de hiérarchie, les grands investisseurs ne sont pas constitués de petits investisseurs, et ceux-ci sont encore plus petits, il n'y a pas de lien entre eux, les grands agissent à leur manière, les petits à leur manière, les hedgers à leur manière, etc. il y a une fractalité mais pas de hiérarchie.
Les marchés ont une hiérarchie très forte, avec des liens concrets entre les "niveaux".
Et qui remue qui : Forex la bourse ou Forex la bourse ?
J'ai essayé le RNN et le LSTM, les résultats sont médiocres, c'est mon expérience personnelle, quelqu'un peut être capable de le faire, je me suis personnellement méfié de tous les réseaux neuronaux avec backprops, beaucoup de tracas, des résultats instables, terriblement lents, CNN et RNN ont leur propre niche, images, vidéo, son, parole, etc. et il y a une raison explicable pour cela, à savoir la structure hiérarchique, une partie de la troisième partie et ainsi de suite. Le marché est un peu différent, il n'y a pas de hiérarchie, les grands investisseurs ne sont pas composés de petits et ils ne sont même pas petits, il n'y a pas de connexion entre eux, les grands ont leur propre voie, les petits ont leur propre voie, les hedgers ont leur propre voie, etc. c'est fractal mais pas de hiérarchie.
Mais en général, la réplication est très intéressante dans son propre contexte, je m'y intéresse de temps en temps, mais son applicabilité au marché - je suis sceptique pour le moment.
Vous parlez de l'apprentissage profond et des réseaux neuronaux comme d'un truc à la mode, mais comme, toutes nos tâches peuvent être résolues par boosting sans aucun problème.
La hiérarchie sur les marchés financiers est discutable, mais une autre hiérarchie - liste->forêt->arbre de décision - me paraît évidente, ainsi que des problèmes connexes purement techniques.
Par exemple, les cibles dans les modèles en tant que constantes sont stockées dans les feuilles de l'arbre et il n'est pas logique d'y mettre des valeurs continues comme les prix ou les niveaux de signal, seulement des valeurs discrètes, comme les étiquettes de classe.
Les prédicteurs ainsi que les constantes sont stockés dans les nœuds de branchement et limitent les possibilités d'extrapolation du modèle, et le lissage des résultats intermédiaires de sa prédiction ne peut avoir lieu que lors du vote pondéré dans l'ensemble.
En d'autres termes, par définition, nous sommes limités à des frontières étroites de classification, alors qu'avec des modèles même basés sur le perseptron primitif, nous pouvons déjà résoudre des problèmes de régression avec des sorties multiples. Même le principal avantage - la vitesse d'apprentissage, due à des algorithmes rapides et récursifs de construction d'arbres - qui a toujours accompagné le boosting par rapport aux réseaux neuronaux, est récemment devenu controversé.
Pensez-vous que ces niveaux sont liés aux chiffres ronds du forex ou qu'ils "flottent" avec les prix du CME ?
alors pourquoi en avez-vous besoin ?
Voici pourquoi : j'ai un ordre qui fonctionne (toujours à n'importe quel moment de la spéculation, le lot est toujours le même - minimum) comme s'il était en tendance et rebondissait en même temps.
Je suis inquiet pour les zones rouges.
Elles apparaissent lorsque le prix "s'accélère" de telle sorte qu'il est impossible de réaliser des bénéfices ni contre une tendance, ni contre une correction, car il y a un risque d'erreur.
Il y a un bruit historique (3000-4000 points), et il n'y a aucun moyen de le détecter par les méthodes habituelles.
Il m'a fallu un mois pour rétablir le premier drawdown fixe (le premier carré rouge).
Le robot fonctionne toujours de la même manière, il n'y a que quelques paramètres statistiques adaptatifs et c'est tout. Le système de commande est toujours le même.
Il ne reste que le MO puisque tous les paramètres sautent comme des fous avec un tel bruit.
IL S'AGIT D'UN EXEMPLE DE PROBABILITÉ NÉGATIVE.
Je l'ai fait intentionnellement dans mon robot de trading pour montrer clairement les drawdowns.
Et c'est ainsi que cela fonctionne dans la vie réelle :
En manipulant la probabilité, j'ai simplement mis en évidence les faiblesses avec le graphique d'équité...
c'est pourquoi.
Vous n'êtes pas sous sels, n'est-ce pas ? ))
Leha est parti à l'étranger dans un fonds spéculatif, maintenant il n'y a plus personne pour vous troller sur l'erreur négative et ZZ, ils surveillent même les téléphones et les ordinateurs personnels, vous ne pouvez pas vous moquer d'eux sur les forums, vous pourriez aller en prison.
Heh-heh-heh... alors nous l'avons cru, ton Aliocha fuit des investisseurs en colère, mais ils le trouveront à l'étranger et le baiseront, il n'y a aucun doute.
Qu'est-ce que c'est que cette putain de précision à 100% ?))) Ils ont dû se moquer de quelqu'un et frapper ses petits pois contre le mur pendant longtemps, 53-55% c'est suffisant, les histoires de 70-90% sont des conneries, combien de fois dois-je vous le dire ....
Content d'avoir tort, mais IMHO "une autre approche" n'existe pas, dans ce métier, tout est principalement déterminé par les données, leur quantité et leur qualité....
C'est des conneries, une démotivation de la communauté forex, et commencez à parler d'investisseurs qualifiés et de leurs trillions, de Harvard et des initiés.
Ils n'ont aucune raison de le faire, ils ne savent pas quelle est la tendance du marché quand il est susceptible d'aller à plat, les canaux, les grilles, etc. fonctionnent pendant le plat, ils fonctionnent pendant la tendance.
PS : vous devriez aller... après Alyosha d'ici...
Donnez-moi un exemple...
Je ne vois pas où est le problème... Je ne sais pas de quels sels vous parlez)
J'ai déjà fait la reconnaissance des informations... les matrices objet-signature dans la mesure du possible...
...j'ai juste un réseau neuronal avec lequel travailler... c'est juste pour le plaisir, vraiment... c'est juste que lorsque vous faites quelque chose vous-même vous avez une meilleure idée de comment cela fonctionne)
Je me suis habitué au fait qu'il n'y a que quelques personnes qui peuvent vraiment faire quelque chose... le reste est venu ici pour faire pipi... excusez mon français.
PS : Si vous prenez cette dernière partie personnellement, cela signifie que vous l'aurez pour une raison ;)