Mais tout d'abord, avant de commencer à faire quoi que ce soit dans ce domaine, téléchargez et assurez-vous de lire le livre "L'algorithme suprême" de Pedro Domingos, qui est très drôle et facile (pour les geeks, c'est comme un "charabia"). Il décrit les principes de l'apprentissage automatique, ce qu'il peut faire et pourquoi. À mon avis, c'est le meilleur endroit pour commencer. Puisque tout est simple et compréhensible. Et votre tête est en ordre :)
Cool, merci. J'aimerais aussi voir un modèle (tendance-plat) d'Innocent...
wow, quel genre de modèle mystérieux est-ce ?)
Vizard_: Tu cherches à acquérir de nouvelles connaissances, bien joué, et Kesha est soit timide soit juste avide, ils ne les aiment pas ici Kesha, reste simple....
Voici mon modèle de tendance plate
Je passe simplement avec un robot à partir de la barre zéro et j'analyse la somme des mouvements à l'ACHAT ou à la VENTE. Si le mouvement potentiel dans n'importe quelle direction ne dépasse pas le seuil de 75%, je calcule le type de flat - fort (70-75%) exprimé (60-70%) faible (50-60%).
La ligne elle-même n'est pas un zig-zag. Il n'est pas redessiné, il reste toujours tel quel. L'essentiel est que je puisse identifier correctement les plats et les tendances et que cela soit vrai pour n'importe quel TF, quel que soit le TF sur lequel l'analyse a été effectuée.
Il fonctionne le mieux pour moi et je ne l'utilise pas pour le trading, mais pour le calcul du trall adaptatif.C'est le modèle que j'attacherai à un réseau neuronal comme outil d'analyse de l'information.
belle
Alors, quel est l'intérêt ? Je peux voir que ce n'est pas un zigzag parce qu'il saute des sommets et peut-être que ce n'est pas un surdimensionnement parce qu'il est en retard. Si le but de la capture d'écran n'est pas de montrer le dessin déséquilibré, il suffisait de montrer les points où il a vraiment signalé le début du plat ou de la tendance, mais pas de montrer le glissement du graphique.
Je ne l'utilise pas pour le commerce.
Pour des réponses comme la vôtre, j'ai précisé que je ne l'utilise pas pour le TRADING.
Ce n'est pas une question d'utilisation, c'est une question de maniabilité, et si ce n'est pas le cas, tant pis.
Vous voyez ce petit rectangle là-bas, c'est exactement ce que j'ai décrit ici.
Comme vous ne comprenez probablement pas grand-chose à la notion de "facilité d'entretien", je ne peux que sympathiser avec vous.
Si vous pensez qu'un algorithme va apparaître et qu'il fonctionnera. universel pour tout et partout Vous avez tout faux.
Et comme vous pouvez le voir... ou peut-être pas... ce qui est écrit dans le rectangle rouge est tout à fait cohérent avec la situation sur le marché).