L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 583
Où as-tu trouvé ça ? D'où ?
Je n'utilise pas de signes pour le système. Avec les signes, je ne coupe de la série temporelle (et de la formation et du fonctionnement) que les zones où il n'est pas nécessaire d'analyser quoi que ce soit.
Le NS lui-même croque directement les séries temporelles.
J'ai déjà écrit et même cité un livre : la SN est performante pour les tâches hautement spécialisées en combinaison avec les méthodes conventionnelles.
Désolé, vous avez écrit environ 15 entrées vers NS... J'ai automatiquement associé cela au nombre de signes :)
Eh bien, voici une citation du livre. Je l'ai déjà cité 3-4 fois ici)).
C'est de là que je tiens ça.
HZZ Au fait, après 2 jours d'étude, il me semble que les bois ne sont pas très bien adaptés pour résoudre les problèmes de marché (bien sûr, cela dépend aussi de la formulation du problème).
À vrai dire, j'ai longtemps pensé la même chose de NS).
Je n'arrive pas à charger l'image.
Est-ce que c'est de cette édition ?
Oui, c'est d'ici.
J'ai la photo dans mon poste.
Je n'ai pas non plus vu l'image tout de suite, et maintenant elle n'est pas visible.
Au fait, après 2 jours d'étude, il me semble que les forêts ne sont pas bien adaptées à la résolution des problèmes de marché (bien sûr, cela dépend aussi de la formulation du problème).
Et pourquoi les forêts ne sont pas adaptées ?
p.s. Oui, dans l'image tout est correct, approche intégrée... c'est ce que j'essaie de faire :) pas "stupide" de former un modèle
Pourquoi les échafaudages ne conviennent-ils pas ? Ils résolvent les mêmes problèmes.
J'essaie d'y mettre une série chronologique. Mais il n'y a tout simplement pas de fonctionnalités pour les forêts. Les forêts avec des prédicteurs sont plus ou moins compréhensibles, mais les séries temporelles n'ont guère d'ensembles qui soient partagés par les forêts. (Et le chevauchement des prédicteurs n'est pas notre méthode).
Je suis d'accord, nous avons besoin d'une extraction automatique des fonctions au moins :)
Je suis d'accord, nous avons besoin d'une extraction automatique des fonctions au moins :)