Créez des groupes et communiquez avec d'autres traders dans le chat mis à jour
Bonjour à tous,
Ce fil est pour discuter des chats sur mql5.com.
Si vous avez des questions sur le trading ou tout autre service ici, veuillez créer des discussions séparées sur le forum. Tous les messages hors sujet seront supprimés.
Merci
Bonjour
Parce que je me pose vraiment la question
Si je demande à créer un groupe j'ai
"chat publique" doit donc bien y avoir une liste ou outil de recherche ?
et presque la même fenêtre pour une chaine, je ne ne vois pas de grande nuance entre les deux, faudrait m'expliquer
Les deux petites icônes qui sont à mon avis la réponse à ma question, ne donne pas de résultat...
Soit, comme dit, elles ne fonctionnent pas ou très décevant, y a pas de groupe ou chaine de crées, résultat vide
Merci pour vos réponses
Cliquez sur l'icône de recherche au-dessus de la liste des chats et commencez à taper quelque chose. Vous verrez une liste des chats et des groupes trouvés
Auriez vous une capture d'écran de la dite icone s'il vous plait
Merci
Bonjour
Question sur les groupes.
je ne vois pas de lien à donner pour inviter des personnes dans mon groupe.
Quelle est le bon moyen ? Je donne l'url de groupe
Parce que quand j'essaye de coller l'url dans un message, l'alias de url se transforme en
"Messages privés - William210 - Profil du trader (mql5.com)"
Comment donner un lien vers mon groupe ?
Nous avons mis à jour le chat MQL5.com pour améliorer encore l'expérience de conversation des utilisateurs. Découvrez la nouvelle interface de service et les fonctions mises à jour, telles que la logique d'amitié révisée. Créez des groupes sur des sujets financiers, rejoignez des canaux existants, discutez des problèmes actuels avec d'autres traders dans des discussions de groupe et contactez des utilisateurs spécifiques via des messages personnels.
Les types de messagerie suivants sont disponibles :
Chats pour des conversations en tête-à-tête. Les chats offrent un moyen rapide et efficace de contacter vos collègues ou partenaires, ainsi que de partager des documents, des liens et des fichiers.
Groupes pour les discussions de groupe, dans lesquelles n'importe quel membre peut poster des messages. Les groupes sont parfaits pour discuter d'idées de trading ou de situations de marché, pour partager des connaissances avec des traders novices et pour demander conseil à des acteurs du marché plus expérimentés.
Chaînes pour diffuser des messages au public. Seuls les auteurs et administrateurs de chaînes peuvent publier des messages et gérer ces discussions. Vous pouvez rejoindre les chaînes existantes pour suivre les flux d'actualités sur les échanges et les marchés et rester au courant des derniers développements. Vous pouvez également créer votre propre flux pour partager des informations utiles avec vos abonnés. De plus, vous pouvez commercialiser votre chaîne en la rendant privée à l'aide de la fonctionnalité d'invitation uniquement.
Accédez aux conversations et publiez des messages via le site Web MQL5.community et les terminaux MetaTrader ou téléchargez le messager MQL5 Channels pour iOS. Cette application distincte complète minimise la consommation de trafic lors de l'utilisation de chats.
Consultez dès maintenant le chat MQL5.com mis à jour : créez votre propre groupe ou chaîne.
Créez votre chat de groupe ou votre chaîne