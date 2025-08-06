Créez des groupes et communiquez avec d'autres traders dans le chat mis à jour - page 2
Bonjour
Question sur les groupes.
je ne vois pas de lien à donner pour inviter des personnes dans mon groupe.
Quelle est le bon moyen ? Je donne l'url de groupe
Parce que quand j'essaye de coller l'url dans un message, l'alias de url se transforme en
"Messages privés - William210 - Profil du trader (mql5.com)"
Comment donner un lien vers mon groupe ?
Les liens sont disponibles pour les chaînes uniquement
Pour les discussions de groupe, vous ne pouvez partager qu'une URL
Bonjour,
J’ai créé un groupe de discussion public pour permettre aux utilisateurs d’échanger librement autour de mon EA : poser des questions, partager des retours, ou simplement suivre les discussions d’autres membres.
Malheureusement, j’ai rapidement été confronté à des spammeurs qui publiaient des messages non souhaités.
Les supprimer ne servait à rien : ils repostaient aussitôt.
J’ai tenté de retirer leurs droits d’écriture, mais en quittant puis en rejoignant à nouveau le groupe, ils retrouvaient tous leurs privilèges, ce qui rend toute modération impossible.
J’ai donc utilisé le bouton “Se plaindre”, mais sans aucun avertissement, mon groupe a été supprimé.
Je trouve cela regrettable : on nous encourage à utiliser les outils MQL5 pour la communication (et non des plateformes externes), mais les groupes publics ne permettent pas de les gérer correctement.
Je souhaiterais pouvoir recréer ce groupe, tout en ayant les outils nécessaires pour le modérer efficacement et éviter ce type de désagrément.
Merci pour votre aide.