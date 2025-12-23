Discussion de l'article "Conseils pour une présentation efficace des produits sur le marché" - page 11

Nouveau commentaire
 
Il est possible de publier 2 produits avec le même nom si l'un est pour MT4 et l'autre pour MT5. Ils se trouvent dans des sections différentes, et l'extension de fichier (.ex4, .ex5) le détermine de manière unique. De plus, les informations inutiles contenues dans les noms tels que "MT4", "for MT5", "V5" ... ne font qu'interférer.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Je pense que cet article est dépassé et trompeur. La fiche produit comporte déjà des informations différentes. Et pour les tailles de capture d'écran inappropriées, la note du produit est probablement abaissée 😒.


1...4567891011
Nouveau commentaire