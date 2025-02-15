Indicateurs: Bandes de Bollinger ®

Bandes de Bollinger ®:

L'indicateur des Bandes de Bollinger ® (BB) est similaire aux Enveloppes. La seule différence est que les bandes des Enveloppes sont tracées à une distance fixe (%) de la moyenne mobile, tandis que les Bandes de Bollinger sont tracées à un certain nombre d'écarts types.

Bandes de Bollinger ®

Bandes de Bollinger et volatilité

 

Bonjour, quelqu'un sait-il comment les lignes de niveau des bandes de Bollinger sont calculées dans Metatrader ?
J'ai besoin de ces valeurs pour les utiliser dans un EA mais je ne sais pas comment les obtenir.
L'impression ci-dessous est celle d'une configuration standard. Période 20, Offsets 2, Offset 0 appliqué au prix de clôture.

Pour les niveaux, j'ai mis +2 (ligne blanche supérieure) et -2 (ligne blanche inférieure).

 
@Rodolfo Andrade #: Comment les lignes de niveau des bandes de Bollinger sont-elles calculées dans Metatrader, s'il vous plaît ?

"Lesbandes de Bollinger ne sont rien d'autre qu'une moyenne mobile simple(SMA) dont les bandes sont calculées à partir de l'écart-type multiplié par le ratio (généralement ±2,0).

En d'autres termes...

SMA ± StdDev * Rácio
Les niveaux supplémentaires sont calculés de la même manière.
