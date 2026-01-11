- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
21 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (30.00%)
Mejor transacción:
737.02 USD
Peor transacción:
-665.53 USD
Beneficio Bruto:
3 952.08 USD (5 700 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 266.25 USD (1 588 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (952.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 527.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
87.72%
Carga máxima del depósito:
91.47%
Último trade:
21 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
39 minutos
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
26 (86.67%)
Transacciones Cortas:
4 (13.33%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
56.19 USD
Beneficio medio:
188.19 USD
Pérdidas medias:
-251.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 319.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 319.59 USD (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.40 USD
Máxima:
1 369.05 USD (1.33%)
Reducción relativa:
De balance:
1.33% (1 369.05 USD)
De fondos:
3.30% (3 297.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +737.02 USD
Peor transacción: -666 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +952.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 319.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.29 × 945
otros 2...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
start capital 100K USD
target yearly return 80~100%
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
90 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
1
0%
30
70%
88%
1.74
56.19
USD
USD
3%
1:200