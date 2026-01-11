- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
18 (54.54%)
Transacciones Irrentables:
15 (45.45%)
Mejor transacción:
20.80 USD
Peor transacción:
-24.78 USD
Beneficio Bruto:
304.94 USD (30 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.48 USD (30 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (88.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
3.28%
Carga máxima del depósito:
37.20%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
19 (57.58%)
Transacciones Cortas:
14 (42.42%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
16.94 USD
Pérdidas medias:
-20.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-100.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.88 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
122.98 USD
Máxima:
133.38 USD (12.82%)
Reducción relativa:
De balance:
12.82% (133.38 USD)
De fondos:
1.11% (11.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|28
|USTEC
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|62
|USTEC
|-62
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|6.2K
|USTEC
|-6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.80 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +88.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|17.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.06 × 1581
|
ICMarketsSC-MT5
|27.63 × 38
IndexPredicta: the signal that knows the future of indices 😆
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-0%
1
484
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
33
54%
3%
0.99
-0.02
USD
USD
13%
1:500