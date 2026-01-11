SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / IndexPredicta
Mehdi Oughla

IndexPredicta

Mehdi Oughla
0 comentarios
1 semana
1 / 484 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
18 (54.54%)
Transacciones Irrentables:
15 (45.45%)
Mejor transacción:
20.80 USD
Peor transacción:
-24.78 USD
Beneficio Bruto:
304.94 USD (30 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.48 USD (30 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (88.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
3.28%
Carga máxima del depósito:
37.20%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
19 (57.58%)
Transacciones Cortas:
14 (42.42%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
16.94 USD
Pérdidas medias:
-20.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-100.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.88 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
122.98 USD
Máxima:
133.38 USD (12.82%)
Reducción relativa:
De balance:
12.82% (133.38 USD)
De fondos:
1.11% (11.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 28
USTEC 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 62
USTEC -62
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 6.2K
USTEC -6.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.80 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +88.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
17.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
27.06 × 1581
ICMarketsSC-MT5
27.63 × 38
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
IndexPredicta: the signal that knows the future of indices 😆
No hay comentarios
2026.01.12 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
2026.01.11 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IndexPredicta
30 USD al mes
-0%
1
484
USD
1K
USD
1
100%
33
54%
3%
0.99
-0.02
USD
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.