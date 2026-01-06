- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
8.69 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
25.67 USD (1 451 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (25.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.67 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
75.36%
Carga máxima del depósito:
3.65%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.57 USD
Beneficio medio:
2.57 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
8.68%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
5.56% (16.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.69 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +25.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
No hay comentarios
