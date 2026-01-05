SeñalesSecciones
Guilherme Xavier Fontes

Infinite Grid Recovery Live

Guilherme Xavier Fontes
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.59 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
4.55 USD (698 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.22 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (4.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.55 USD (11)
Ratio de Sharpe:
2.98
Actividad comercial:
2.84%
Carga máxima del depósito:
10.32%
Último trade:
59 minutos
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
144.33
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
20.68
Beneficio Esperado:
0.41 USD
Beneficio medio:
0.41 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
14.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
0.03 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.03% (0.01 USD)
De fondos:
6.90% (2.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 4
AUDJPY 3
EURUSD 2
EURCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 1
EURCAD 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 323
AUDJPY 255
EURUSD 62
EURCAD 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
RoboForex-ECN
0.57 × 2988
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.75 × 12
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.14 × 296
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 367
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.50 × 2
GMI3-Real
2.00 × 6
otros 39...
This signal runs the "Infinite Grid Recovery" EA on a raw ECN environment.

• Focus: Aggressive growth and fast recovery.

• Starting Balance: Low balance challenge ($20 start).

• Leverage & Risk: High risk due to small starting capital.

• Recommendation: To copy this signal safely, a higher balance than the provider is recommended to withstand market volatility.

No hay comentarios
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 17:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Infinite Grid Recovery Live
30 USD al mes
15%
0
0
USD
34
USD
1
100%
11
100%
3%
20.68
0.41
USD
7%
1:500
Copiar

