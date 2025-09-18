Divisas / ORKA
ORKA
16.21 USD 1.31 (8.79%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ORKA de hoy ha cambiado un 8.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.66, mientras que el máximo ha alcanzado 18.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.66 18.50
Rango anual
5.49 31.13
- Cierres anteriores
- 14.90
- Open
- 17.79
- Bid
- 16.21
- Ask
- 16.51
- Low
- 15.66
- High
- 18.50
- Volumen
- 3.891 K
- Cambio diario
- 8.79%
- Cambio mensual
- 7.99%
- Cambio a 6 meses
- 60.50%
- Cambio anual
- -35.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B