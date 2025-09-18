Divisas / MH
MH
14.05 USD 0.33 (2.29%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MH de hoy ha cambiado un -2.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.02, mientras que el máximo ha alcanzado 14.61.
El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de MH en el pasado.
Rango diario
14.02 14.61
Rango anual
13.11 17.25
- Cierres anteriores
- 14.38
- Open
- 14.45
- Bid
- 14.05
- Ask
- 14.35
- Low
- 14.02
- High
- 14.61
- Volumen
- 706
- Cambio diario
- -2.29%
- Cambio mensual
- -2.90%
- Cambio a 6 meses
- -17.35%
- Cambio anual
- -17.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B