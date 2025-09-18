Divisas / GPAT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GPAT
10.56 USD 0.02 (0.19%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GPAT de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.56, mientras que el máximo ha alcanzado 10.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
10.56 10.56
Rango anual
10.05 10.64
- Cierres anteriores
- 10.58
- Open
- 10.56
- Bid
- 10.56
- Ask
- 10.86
- Low
- 10.56
- High
- 10.56
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- 2.42%
- Cambio anual
- 4.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B