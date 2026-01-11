FreelanceSecciones

Tarea técnica

Busco freelancer para desarrollar un indicador técnico avanzado para MT5, basado en una especificación funcional ya definida (se entrega documento completo).

El indicador debe:

  • Detectar máximos y mínimos reales del precio usando High/Low (no cierres).

  • Operar mediante un ciclo permanente SearchMax / SearchMin, controlado por eventos del RSI.

  • Mantener máximos y mínimos recientes y anteriores, sin permitir duplicados consecutivos.

  • Calcular un nivel dinámico (Rx) con reglas temporales estrictas.

  • Incluir Bootstrap histórico que se ejecuta una sola vez y luego se desactiva.

  • Ser 100% no repaint y actualizarse solo en nueva barra.

Requisitos:

  • Código limpio y eficiente en MQL5.

  • Respeto estricto de la lógica especificada (sin reinterpretaciones).

  • Entrega de .mq5 , .ex5 y capturas en Strategy Tester.


Archivos adjuntos:

ZIP
STC.zip
451.9 Kb

