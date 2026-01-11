Desarrollo de Expert Advisor MT4 con integración ABBYY OCR Engine 30 - 200 USD

Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4 con integración del motor ABBYY OCR. El EA debe: - Capturar información visual (pantalla / ventana específica) - Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine - Interpretar señales extraídas - Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas Requisitos técnicos: - Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo) - Código