Desarrollo de Indicador Profesional en MQL5 basado en RSI + Detección de Máximos/Mínimos + Calculo Dinámico (No Repaint)
Tarea técnica
Busco freelancer para desarrollar un indicador técnico avanzado para MT5, basado en una especificación funcional ya definida (se entrega documento completo).
El indicador debe:
-
Detectar máximos y mínimos reales del precio usando High/Low (no cierres).
-
Operar mediante un ciclo permanente SearchMax / SearchMin, controlado por eventos del RSI.
-
Mantener máximos y mínimos recientes y anteriores, sin permitir duplicados consecutivos.
-
Calcular un nivel dinámico (Rx) con reglas temporales estrictas.
-
Incluir Bootstrap histórico que se ejecuta una sola vez y luego se desactiva.
-
Ser 100% no repaint y actualizarse solo en nueva barra.
Requisitos:
-
Código limpio y eficiente en MQL5.
-
Respeto estricto de la lógica especificada (sin reinterpretaciones).
-
Entrega de .mq5 , .ex5 y capturas en Strategy Tester.