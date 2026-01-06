Análisis con RSI + MACD + MA5

1. Se puede usar con la misma RSI en periodo 4, donde se dibuje diagonal en los puntos de quiebre de la RSI, para indicar si se va a generar una reacción en el próximo toque, siempre y cuando empate con la MA5 exponencial sobre el precio y confirme con posición de barras con señal de MACD. y siempre y cuando la RSI esté sobre la señal de la MACD.

2. Se puede usar una MA de periodo 1 color verde y otra roja de periodo 14, ambas exponenciales. Igual que el metodo anterior, donde se dibuja linea diagonal en los quiebres de la MA1 para que en el tercer toque del quiebre empate con MA5 exponencial sobre el precio, con confirmación de barras de MACD sobre señal de MACD. y que la MA1 que funciona como RSI, esté por encima de la MA14, en el caso de los boom, si es en caso de los crash, sería al contrario.3. agregar un take profit por distancia de puntos con valores respectivos al indice, ya que todos son diferentes.