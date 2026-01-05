FreelanceSecciones

Se necesita un double o triple rsi trend EA

MQL4 Asesores Expertos Optimización de estrategias

Tarea técnica

Necesito que el EA abra y cierre operaciones en funcion de la coincidencia del mismo periodo rsi en distintios TF, por supuesto que tambien disponga de la posibilidad de los basicos parametros de un EA, posibilidad de stop loos, tp, BE, etc...

Archivos adjuntos:

PNG
H1---M 15.png
12.6 Kb

Información sobre el proyecto

Presupuesto
30 - 50 USD
IVA (21%): 6.3 - 10.5 USD
Total: 36 - 60.5 USD
Para el ejecutor
27 - 45 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 2 día(s)

Cliente

Encargos realizados2
Número de arbitrajes0