Tarea técnica
Necesito que el EA abra y cierre operaciones en funcion de la coincidencia del mismo periodo rsi en distintios TF, por supuesto que tambien disponga de la posibilidad de los basicos parametros de un EA, posibilidad de stop loos, tp, BE, etc...
Han respondido
1
Evaluación
Proyectos
314
24%
Arbitraje
23
35% / 13%
Caducado
24
8%
Libre
Ha publicado: 3 ejemplos
2
Evaluación
Proyectos
687
34%
Arbitraje
33
70% / 9%
Caducado
22
3%
Trabaja
3
Evaluación
Proyectos
6
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
4
Evaluación
Proyectos
1687
49%
Arbitraje
52
71% / 12%
Caducado
37
2%
Libre
5
Evaluación
Proyectos
49
73%
Arbitraje
4
50% / 0%
Caducado
0
Libre
6
Evaluación
Proyectos
619
33%
Arbitraje
35
37% / 49%
Caducado
11
2%
Ocupado
7
Evaluación
Proyectos
91
16%
Arbitraje
4
0% / 25%
Caducado
2
2%
Libre
8
Evaluación
Proyectos
0
0%
Arbitraje
4
0% / 75%
Caducado
0
Libre
9
Evaluación
Proyectos
184
42%
Arbitraje
24
58% / 21%
Caducado
12
7%
Trabaja
10
Evaluación
Proyectos
37
24%
Arbitraje
14
0% / 93%
Caducado
4
11%
Libre
Solicitudes similares
MT5 BASADO EN DIAGONALES 41+ USDver video guía https://drive.google.com/file/d/13m4_smevWH6jqPpS6NoPacKKhiDpDCpI/view NECESITO UN BOT QUE OPERE CON DIAGONALES: PARTE 1. FUNCIÓN DE LAS DIAGONALES PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES PRINCIPALES EN EL TIEMPO QUE SE LE INDICA, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR, TAMAÑO Y ESTILO DE LINEA. PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES EN TIEMPOS SECUNDARIOS, TIEMPO MENOR AL PRINCIPAL, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR
Información sobre el proyecto
Presupuesto
30 - 50 USD
IVA (21%): 6.3 - 10.5 USD
Total: 36 - 60.5 USD
Para el ejecutor27 - 45 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 2 día(s)
Cliente
Encargos realizados2
Número de arbitrajes0