Übersetzer für Code Base ins Deutsche gesucht
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Sehr geehrte Nutzer der MQL5.community! MetaQuotes Software Corp. benötigt die Übersetzung der Codebeschreibungen in Code Base ins Deutsche. Die Zahlung für die Arbeit erfolgt durch das MQL5.com Zahlungssystem.
Anforderungen:
Um Ihre Fähigkeiten zu testen, fertigen Sie bitte eine Probeübersetzung an (die Dateien für die Probeübersetzung entnehmen Sie bitte dem Anhang).
Hinterlassen Sie bitte Ihre Bewerbungen hier als Kommentar https://www.mql5.com/en/job/37363. Nach der Überprüfung der Testaufgaben kontaktieren wir Sie, um alle Details zu besprechen.