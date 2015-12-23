Übersetzer für Code Base ins Deutsche gesucht

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Sehr geehrte Nutzer der MQL5.community! MetaQuotes Software Corp. benötigt die Übersetzung der Codebeschreibungen in Code Base ins Deutsche. Die Zahlung für die Arbeit erfolgt durch das MQL5.com Zahlungssystem.

Anforderungen:

  • Deutsch als Muttersprache
  • Beherrschung der deutschen Rechtschreibung
  • Übersetzung aus dem Englischen (oder Russischen)
  • Erfahrungen im Bereich der Programmierung in MQL4/5
  • Kenntnisse der Handelsplattformen MetaTrader 4/5

Um Ihre Fähigkeiten zu testen, fertigen Sie bitte eine Probeübersetzung an (die Dateien für die Probeübersetzung entnehmen Sie bitte dem Anhang).

Hinterlassen Sie bitte Ihre Bewerbungen hier als Kommentar https://www.mql5.com/en/job/37363. Nach der Überprüfung der Testaufgaben kontaktieren wir Sie, um alle Details zu besprechen.

Files:
MQ_translation_samples.zip  452 kb
 
Arf...still not a French section
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