Metatrader Market Section Problem - page 2

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SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..

hOW CAN I  TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?

JAMES 

 
james_caror:

SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..

hOW CAN I  TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?

JAMES 

Hi James,

In your journal, mt4 showing the version 880, but we got 890, I am confused about all.

Files:
890.jpg  49 kb
 
james_caror:

SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..

hOW CAN I  TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?

JAMES 

Answered there https://www.mql5.com/en/forum/61929/page2#comment_1946434
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