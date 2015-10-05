Metatrader Market Section Problem - page 2
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SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..
hOW CAN I TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?
JAMES
SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..
hOW CAN I TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?
JAMES
Hi James,
In your journal, mt4 showing the version 880, but we got 890, I am confused about all.
SIR.. I HAVE ALSO PLROBLEM ABOUT MARKET SECTION..
hOW CAN I TEST EA FROM MARKET .. WHAT IS WRONG ? CAN U HELP ME PLSES..?
JAMES