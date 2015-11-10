Experts: Daily Break Point - page 2
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bos Ea nya bisa di setting jam berapa aja untuk open posisi nya, apakah EA ini pengaruh dengan News ? kalau TP di set 50 : 50 aman contoh TP 50 SL 50
Hi Nasrul. EA ini otomatis eksekusi order BUY atau SELL di setiap jamnya jika candle sebelumnya telah menyentuh atau melewati parameter BreakPoint yang kita set. Jika TP di set lebih dari 15 yang harus dilakukan harus dipantau karena di EA ini belum ada trailingnya. Untuk amannya sesuai dengan default saja. Dan jika memang dimungkinkan mungkin bisa mencoba set MaxOrderAtOnceTime nya di set lebih dari 1. Silahkan coba terlebih dahulu di Strategy Tester untuk memilih PAIR yang cocok.
"This EA will auto execute the order position on each 1 hour based on if the previous bar has break the poin that we set."
Daily Break Point:
Author: Gusti Risyadi Noor
for Long Trade, Set Stop Loss to 0. Let's try on tester.
Hi
Can you include a variable start time for the day so that the first bar of the day is say "London Open" or "New York Open"
This would be aviable in GMT hours ?
Thanks for a great EA
Selamat siang Pak Gusti, salam kenal dari newbe ini :)
Saya tertarik untuk menggunakan EA Bapak, tapi saat mau compile kok ada errors ya... mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih Suhu
Selamat siang Pak Gusti, salam kenal dari newbe ini :)
Saya tertarik untuk menggunakan EA Bapak, tapi saat mau compile kok ada errors ya... mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih Suhu
Hi, ini EA nya sudah kurang bagus. Tp jika mau menggunakan tidak apa2.
Coba buang bagian ini :
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
#include <tcbase.mqh>
int code = GetLastError();
Print("Error opening BUY order: ", ErrorDescription(code), " (", code, ")");
kemudian compile kembali.