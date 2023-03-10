How know the execution mode of my broker ?
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
Deal execution mode
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
Identifier
Description
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
Execution by request
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
Instant execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Market execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Exchange execution
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
Deal execution mode
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
Identifier
Description
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
Execution by request
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
Instant execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Market execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Exchange execution
Instant execution is usually used by dealing desk brokers (but not always).
SymbolInfoInteger() is a generic function, whether it be used for SYMBOL_TRADE_EXEMODE for any other symbol property.
// Untested and uncompiled. Serves only as an example. ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION eExecutionMode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION) SymbolInfoInteger( _Symbol, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ); Print( "Execution mode: ", EnumToString( eExecutionMode ) );
If however, you don't know how to code, then simply look at the symbol's contract specifications:
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Hello, I would know how I know the execution mode provide by my broker ?
Especially, I would know If someone knows a broker who allow the Instant Execution ? Thanks.