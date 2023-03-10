How know the execution mode of my broker ?

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Hello, I would know how I know the execution mode provide by my broker ?

Especially, I would know If someone knows a broker who allow the Instant Execution ? Thanks.

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SymbolInfoInteger()

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Deal execution mode

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifier

Description

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Execution by request

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Instant execution

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Market execution

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Exchange execution
 
Fernando Carreiro #:

SymbolInfoInteger()

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Deal execution mode

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifier

Description

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Execution by request

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Instant execution

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Market execution

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Exchange execution
Thanks ! Do you have an exemple code to understand how i insert this ?
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mills.lior: Especially, I would know If someone knows a broker who allow the Instant Execution ? Thanks.

Instant execution is usually used by dealing desk brokers (but not always).

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mills.lior #: Do you have an example code to understand how i insert this ?
It is a straight-forward function. There is an example in the documentation (link I provided). Did you read it?
 
Fernando Carreiro #:
It is a straight-forward function. There is an example in the documentation (link I provided). Did you read it?
Thanks ! I read it but i did not find the exemple using SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 
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mills.lior #: Thanks ! I read it but i did not find the exemple using SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 

SymbolInfoInteger() is a generic function, whether it be used for SYMBOL_TRADE_EXEMODE for any other symbol property.

// Untested and uncompiled. Serves only as an example.
   ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION eExecutionMode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION) SymbolInfoInteger( _Symbol, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT );
   Print( "Execution mode: ", EnumToString( eExecutionMode ) );
[Deleted]  

If however, you don't know how to code, then simply look at the symbol's contract specifications:


 
Fernando Carreiro #:

If however, you don't know how to code, then simply look at the symbol's contract specifications:


Thanks a lot !
[Deleted]  
mills.lior #: Thanks a lot !

You are welcome!

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