Indicators: FiboPivotCandleBar - page 2
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Hi,
Could you please tell me where to find the indicator instruction so I can understand how to read the two bars on screen?
Thank you
Regards
Pasquale
What to do if it gives immediately "WAIT" signal after a "BUY" or "SELL" signal.
What to do if it gives immediately "WAIT" signal after a "BUY" or "SELL" signal.
As a trader, you should not just rely on one indicator.
Does it matter the timeframe of the chart you attach the indicator to? Or are the signals independent of the timeframe and based on the Daily candle? Thanks.
Melihat kedua candlestik, bisakah anda menunjukkan bahwa buy akan berakhir dan sell akan dimulai, begitu sebaliknya.
Saya mohon.
Terima kasih.
Tidak bisa, karena saya bukan peramal harga forex.
Anda harus belajar dan melihat dan meneliti setiap hari, kapan harga akan bergerak dan pada saat mana dia akan berbalik.
Menurut pengamatan saya, pada sekitar jam 2 sampai jam 4 sore, jika harga berkisar pada S1 dan S2 (bearish) atau pada R1 dan R2 (bullish)
biasanya pada SS1 atau SR1, harga akan berbalik. Setelah harga bergerak melewati S2 (bearish) atau R2 (bullish) maka biasanya gerakan akan
terus berlanjut. Tetapi pada jam 16 dan 20 waktu server anda harus melihat lagi apakah harga akan bergerak lanjut atau berbalik (reversal).
Tidak bisa, karena saya bukan peramal harga forex.
Anda harus belajar dan melihat dan meneliti setiap hari, kapan harga akan bergerak dan pada saat mana dia akan berbalik.
Menurut pengamatan saya, pada sekitar jam 2 sampai jam 4 sore, jika harga berkisar pada S1 dan S2 (bearish) atau pada R1 dan R2 (bullish)
biasanya pada SS1 atau SR1, harga akan berbalik. Setelah harga bergerak melewati S2 (bearish) atau R2 (bullish) maka biasanya gerakan akan
terus berlanjut. Tetapi pada jam 16 dan 20 waktu server anda harus melihat lagi apakah harga akan bergerak lanjut atau berbalik (reversal).
Terima kasih atas sharingnya dan jawaban yang memuaskan.
Memang benar, seorang peramalpun belum tentu bisa.
Baik, saya paham.
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Saya download alat ini, Kamis 22-3-2018 11.32 di (code base MT4), memang luar biasa dan mudah.
Saya langsung mencobanya di account demo, dan hasilnya selalu positif (drawdown tergantung pasar).
Untuk TP 50 pips (digit 5 dan 3).
Dan saya juga membaca jawaban anda di forum ini; memang harus menambahkan indikator pada alat ini di layar.
Sekali lagi, terima kasih.
Hey dude, is there any work on MT5, or did you work only on MT4?
This Indicator interests me, but i have MT5.....
Hey dude, is there any work on MT5, or did you work only on MT4?
This Indicator interests me, but i have MT5.....
MQL5 version I have always made, but not approved by Moderator.
To get the MQL5 version you can request via personal email to me.