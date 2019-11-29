In MQL4 in the following code, how can I have if buy swap is negative, be red in ()
Thanks
Use Alt+S when posting code!
I am trying to get this when the swap is a negative number it will show up as red in ( )
How can I do that with the follow code
ObjectCreate("spread/swap monitor3", OBJ_LABEL, ("spread/swap monitor ("+Symbol()+")"), 0, 0);
ObjectSetText("spread/swap monitor3","Buy Swap :", 12, "Arial Black", Blue);
ObjectSet("spread/swap monitor3", OBJPROP_CORNER, 3);
ObjectSet("spread/swap monitor3", OBJPROP_XDISTANCE, swaplong_distance_r);
ObjectSet("spread/swap monitor3", OBJPROP_YDISTANCE, swaplong_distance_s);
//----
ObjectCreate("spread/swap monitor4", OBJ_LABEL, ("spread/swap monitor ("+Symbol()+")"), 0, 0);
ObjectSetText("spread/swap monitor4",DoubleToStr( swaplong ,2),12, "Arial Black",Blue); // I would like this to be red rather than blue if swap number is negative. //
ObjectSet("spread/swap monitor4", OBJPROP_CORNER, 3);
ObjectSet("spread/swap monitor4", OBJPROP_XDISTANCE, swaplong_distance_p);
ObjectSet("spread/swap monitor4", OBJPROP_YDISTANCE, swaplong_distance_q);
Thanks