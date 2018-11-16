i need someone help me to update expert

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i need someone help me to update privet expert i bought 4 years ago now when make test  


code 


  OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);

    if (OrderMagicNumber() == Magic && OrderSymbol()==Symbol())

    {

      if (OrderType()==OP_BUY)

      {

        if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage)==false)

         {

           RefreshRates();

         }

         else

         {

           cnt=0;

           total=OrdersTotal();

         }

      }

      

    }

  }

  return(0);

}  



 

These are just warnings. However they mean your EA was not well coded.

See Freelance section on top of the page.

  
 bool trade = OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);



	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
GrumpyDuckMan:
 
 bool trade = OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
 
Not a good idea unless the bool trade's result is actually checked.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 if(OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
What Mladen recommended 


 dummyResult=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);


dont forget to add


bool dummyResult;

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

    

    

          
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