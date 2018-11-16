i need someone help me to update expert
These are just warnings. However they mean your EA was not well coded.
See Freelance section on top of the page.
bool trade = OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
What Mladen recommended
dummyResult=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
dont forget to add
bool dummyResult;
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i need someone help me to update privet expert i bought 4 years ago now when make test
code
OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if (OrderMagicNumber() == Magic && OrderSymbol()==Symbol())
{
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage)==false)
{
RefreshRates();
}
else
{
cnt=0;
total=OrdersTotal();
}
}
}
}
return(0);
}