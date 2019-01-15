Indicators: FiboRetracementLevels.mq4

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FiboRetracementLevels.mq4:

Fibonacci Retracement Levels indicator draws Fibonacci Retracement Levels on the trading chart.

Author: 3rjfx

 
Hopefully it can be useful for traders who want to succeed..!! ^_^
 
Hopefully it can be useful for traders who want to succeed..!! ^_^
 
why are these indicators not in working order
 
why are these indicators not in working order
 

When decopilo has several errors. That prevents you from working normally ..

decopilacion.

 

When decopilo has several errors. That prevents you from working normally ..

decopilacion.

 
look3rjf4 LOOK the picts. THE SET.
 
look3rjf4 LOOK the picts. THE SET.
 
alexpailot444:
look3rjf4 LOOK the picts. THE SET.

alexpailot444:

When decopilo has several errors. That prevents you from working normally ..

decopilacion.


Hi Alexpailot444,

No entiendo tu punto. No sabéis, si este indicador guiones todavía contienen errores, entonces el moderador no aceptará para su publicación?
Construir 625, deberá eliminar la línea que contienen el error o hacer como en este ejemplo,
Línea 262: (y la línea de error que otros)
// ObjectMove ("FiboLineCross1", OBJ_CHANNEL, 0, Cor1, Minlo [i] + ((maxHi [i]-Minlo [i]) / * Lvl divFL [6]));

Gracias y saludos

 
alexpailot444:
look3rjf4 LOOK the picts. THE SET.

alexpailot444:

When decopilo has several errors. That prevents you from working normally ..

decopilacion.


Hi Alexpailot444,

No entiendo tu punto. No sabéis, si este indicador guiones todavía contienen errores, entonces el moderador no aceptará para su publicación?
Construir 625, deberá eliminar la línea que contienen el error o hacer como en este ejemplo,
Línea 262: (y la línea de error que otros)
// ObjectMove ("FiboLineCross1", OBJ_CHANNEL, 0, Cor1, Minlo [i] + ((maxHi [i]-Minlo [i]) / * Lvl divFL [6]));

Gracias y saludos

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