Indicators: FiboRetracementLevels.mq4
look3rjf4 LOOK the picts.
Hi Alexpailot444,
No entiendo tu punto. No sabéis, si este indicador guiones todavía contienen errores, entonces el moderador no aceptará para su publicación?
Construir 625, deberá eliminar la línea que contienen el error o hacer como en este ejemplo,
Línea 262: (y la línea de error que otros)
// ObjectMove ("FiboLineCross1", OBJ_CHANNEL, 0, Cor1, Minlo [i] + ((maxHi [i]-Minlo [i]) / * Lvl divFL [6]));
Gracias y saludos
look3rjf4 LOOK the picts.
Hi Alexpailot444,
No entiendo tu punto. No sabéis, si este indicador guiones todavía contienen errores, entonces el moderador no aceptará para su publicación?
Construir 625, deberá eliminar la línea que contienen el error o hacer como en este ejemplo,
Línea 262: (y la línea de error que otros)
// ObjectMove ("FiboLineCross1", OBJ_CHANNEL, 0, Cor1, Minlo [i] + ((maxHi [i]-Minlo [i]) / * Lvl divFL [6]));
Gracias y saludos
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FiboRetracementLevels.mq4:
Author: 3rjfx