Indicators: MultiLineMovingAverage_v1.1
Именно то, чего мне не хватало для своей ТС. Большой Вам респект за оригинальность и в то же время простоту и эффективность.
Спасибо, но заметил, что он не остается справа на графике а сползает влево вместе с ценой.
Спасибо автору.
Lanchinski:
Спасибо, но заметил, что он не остается справа на графике а сползает влево вместе с ценой.
Спасибо, но заметил, что он не остается справа на графике а сползает влево вместе с ценой.
Старшие таймфреймы перерисовываются но немного реже, раз в пол часа где то, это нормально, на читаемость показаний это никак не влияет.
Спасибо автору . И пожелание или просьба усовершенствовать . Хотелось бы видеть то же самое, только EMA+SMA ( какая выше - ниже ) совместно . Попробовал наложить индюк дважды с разными параметрами, не получается .
Обновленная версия опубликована.
Еще раз спасибо, замечательная вещь.
Интересно, как тут рейтинг считается ? скачало уже 300 человек а рейтинг как был 5 так и остаётся на месте уже со 100 скачавших.
Классная вешчь - простенько и наглядно.
У меня только периоды не подписывает и рисует их в разнобой (младшие периоды):
mn1
w1
d1
h4
m30
m1
m15
m5
h1
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MultiLineMovingAverage_v1.1:
Author: Aleksey