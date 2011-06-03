Indicators: MultiLineMovingAverage_v1.1

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MultiLineMovingAverage_v1.1:

Индикатор показывает в рабочем окне графика цены средних линий с других периодов.

Author: Aleksey

 
Именно то, чего мне не хватало для своей ТС. Большой Вам респект за оригинальность и в то же время простоту и эффективность.
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Спасибо, но заметил, что он не остается справа на графике а сползает влево вместе с ценой.
 
Спасибо автору.
 
Lanchinski:
Спасибо, но заметил, что он не остается справа на графике а сползает влево вместе с ценой.

Старшие таймфреймы перерисовываются но немного реже, раз в пол часа где то, это нормально, на читаемость показаний это никак не влияет.
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Спасибо автору . И пожелание или просьба усовершенствовать . Хотелось бы видеть то же самое, только EMA+SMA ( какая выше - ниже ) совместно . Попробовал наложить индюк дважды с разными параметрами, не получается .
 
Обновленная версия опубликована.
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Еще раз спасибо, замечательная вещь.
 
Интересно, как тут рейтинг считается ? скачало уже 300 человек а рейтинг как был 5 так и остаётся на месте уже со 100 скачавших.
 
PozitiF:
Интересно, как тут рейтинг считается ? скачало уже 300 человек а рейтинг как был 5 так и остаётся на месте уже со 100 скачавших.


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Классная вешчь - простенько и наглядно.

У меня только периоды не подписывает и рисует их в разнобой (младшие периоды):

mn1

w1

d1

h4


m30

m1

m15

m5

h1

12
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