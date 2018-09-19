Why is MathArctanh and all "h" functions not found in my MT4 MetaEditor?

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arctanh not found
 
it means you work around with the one available for you to define your own
 
These are MT5 only, MT4 doesn't support them.
 

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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2017.03.27 09:04

// После этого в MQL4 будут компилироваться все библиотеки из MQL5\Include\Math
#property strict

#ifdef __MQL4__
  #include <Math\Alglib\bitconvert.mqh>  
  
  #define TEMP_MACROS(A) double A( double ) { return(0); }
    TEMP_MACROS(MathLog1p)
    TEMP_MACROS(MathExpm1)
    TEMP_MACROS(MathArcsinh)
    TEMP_MACROS(MathArccosh)
    TEMP_MACROS(MathArctanh)
  #undef TEMP_MACROS
#endif
 
fxsaber:

Thanks for your help, fxsaber.


 for (int i=begin;i>=0;i--)

   {  
      bandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i);
      bandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i);
      bandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i);
      oldBandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i-1);
      oldBandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i-1);
      oldBandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i-1);

      lwma=iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i);

      bbandwidth=(bandsUpper-bandsLower)/bandsMain*100;
      oldBandsWidth=(oldBandsUpper-oldBandsLower)/oldBandsMain*100;

      tangent=(bbandwidth-oldBandsWidth)/(Time[i]-Time[i-1]);

      bbwidthslopeBuffer[i]=MathArctanh(tangent);
  }

my bbwidthslopeBuffer[i] did not show up any plot, any idea?

 
Wilson Wong:

Thanks for your help, fxsaber.


my bbwidthslopeBuffer[i] did not show up any plot, any idea?

//---
   for(int i=begin;i>=0;i--)
     {
      bandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i);
      bandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i);
      bandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i);
      oldBandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i+1);
      oldBandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i+1);
      oldBandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1);
      bbandsWidth=(bandsUpper-bandsLower)/bandsMain*100;
      oldBandsWidth=(oldBandsUpper-oldBandsLower)/oldBandsMain*100;

      tangent=(bbandsWidth-oldBandsWidth)/PeriodSeconds()*100;
      
      bbwidthslopeBuffer[i]=MathAtanh(tangent);
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathAtanh(double x)
  {
   return(0.5*MathLog((1+x)/(1-x)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Ernst Van Der Merwe:
Thanks.
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