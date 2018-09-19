Why is MathArctanh and all "h" functions not found in my MT4 MetaEditor?
it means you work around with the one available for you to define your own
These are MT5 only, MT4 doesn't support them.
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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.03.27 09:04
// После этого в MQL4 будут компилироваться все библиотеки из MQL5\Include\Math #property strict #ifdef __MQL4__ #include <Math\Alglib\bitconvert.mqh> #define TEMP_MACROS(A) double A( double ) { return(0); } TEMP_MACROS(MathLog1p) TEMP_MACROS(MathExpm1) TEMP_MACROS(MathArcsinh) TEMP_MACROS(MathArccosh) TEMP_MACROS(MathArctanh) #undef TEMP_MACROS #endif
fxsaber:
Thanks for your help, fxsaber.
for (int i=begin;i>=0;i--) { bandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i); bandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i); bandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i); oldBandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i-1); oldBandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i-1); oldBandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i-1); lwma=iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i); bbandwidth=(bandsUpper-bandsLower)/bandsMain*100; oldBandsWidth=(oldBandsUpper-oldBandsLower)/oldBandsMain*100; tangent=(bbandwidth-oldBandsWidth)/(Time[i]-Time[i-1]); bbwidthslopeBuffer[i]=MathArctanh(tangent); }
my bbwidthslopeBuffer[i] did not show up any plot, any idea?
Wilson Wong:
my bbwidthslopeBuffer[i] did not show up any plot, any idea?
Thanks for your help, fxsaber.
my bbwidthslopeBuffer[i] did not show up any plot, any idea?
//--- for(int i=begin;i>=0;i--) { bandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i); bandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i); bandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i); oldBandsUpper=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i+1); oldBandsLower=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i+1); oldBandsMain=iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,BBandPeriod,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1); bbandsWidth=(bandsUpper-bandsLower)/bandsMain*100; oldBandsWidth=(oldBandsUpper-oldBandsLower)/oldBandsMain*100; tangent=(bbandsWidth-oldBandsWidth)/PeriodSeconds()*100; bbwidthslopeBuffer[i]=MathAtanh(tangent); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double MathAtanh(double x) { return(0.5*MathLog((1+x)/(1-x))); } //+------------------------------------------------------------------+
Ernst Van Der Merwe:Thanks.
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