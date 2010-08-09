Experts: earlyBird1

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earlyBird1:

early Range, Break with RSI-Filter, Hedging, TrailingSL/TP with Vola-Filter, DayTrading Start- and Endtime, autoClosing, all Comments and Alerts.

Author: Hans

 
Looks good, please post your settings. Thnks.
 

TimeFrame = M15

Pairs: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Tradingtime is 7:15 till 15:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 17:00 GermanTime

one open position, Hedging

 

 

Hallo Backtester,

liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.

Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.

Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind finanz.consulting@freenet.de

Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.

http://translate.google.com/#

 

http://translate.google.com/#

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail wittenberg.de@freenet.de

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - GMT = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

Freundliche Grüße,

hansH (Autor dieses EA).

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