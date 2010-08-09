Experts: earlyBird1
TimeFrame = M15
Pairs: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Tradingtime is 7:15 till 15:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 17:00 GermanTime
one open position, Hedging
Hallo Backtester,
liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.
Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.
Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind finanz.consulting@freenet.de
Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.
http://translate.google.com/#
Liebe Interessenten,
Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail wittenberg.de@freenet.de
Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.
Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)
Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.
Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).
z.B.
Chart time - GMT = Time difference
16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)
Demo version “earlyTopProrate” new settings:
StartHour = 6 (5 +1)
EndHour = 11 (10+1)
ClosingHour = 19 (18+1)
ZD
Freundliche Grüße,
hansH (Autor dieses EA).
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earlyBird1:
Author: Hans