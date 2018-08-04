TestGenerator: unmatched data error (volume limit 17189 at 2018.03.23 02:00 exceeded)
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Hallo zusammen,
mithilfe eines Videotutorials habe ich nun endlich meinen eigenen EA "programmiert".
Nach einigen Backtests war die Freude allerdings schnell vorbei. Denn nun habe ich es beim Backtesten plötzlich mit folgender Fehlermeldung zu tun.
2018.08.04 16:57:44.895 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 17189 at 2018.03.23 02:00 exceeded)
Hat das was mit folgendem Befehl zu tun? Meines Wissens nach wird dieser verwendet um nicht viele Positionen gleichzeitig einzugehen? Gibt es Alternativen?
if(timestamp == iTime(Symbol(),Timeframe,0)) return;
timestamp = iTime(Symbol(),Timeframe,0);
Wie aber oben schon beschrieben, lief anfangs alles völlig Fehlerfrei!
Vielen Dank im voraus!