Experts: Multi Lot Scalper - page 5

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[Deleted]  

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.03.01 - 2011.06.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2000; StartMonth=1; EndYear=2011; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test28117Ticks modelled34632921Modelling quality99.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit998499.00Gross profit2264867.20Gross loss-1266368.20
Profit factor1.79Expected payoff68.42
Absolute drawdown187757.40Maximal drawdown491121.80 (25.79%)Relative drawdown29.55% (373704.40)
Total trades14593Short positions (won %)8840 (60.52%)Long positions (won %)5753 (59.95%)
Profit trades (% of total)8799 (60.30%)Loss trades (% of total)5794 (39.70%)
Largestprofit trade15718.40loss trade-13516.80
Averageprofit trade257.40loss trade-218.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (3224.00)consecutive losses (loss in money)10 (-35045.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)15950.40 (5)consecutive loss (count of losses)-35045.20 (10)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
[Deleted]  

10.000 deposit

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

[Deleted]  

Hello. Only one question. How can i obtain 99% modelling quality? Thank you.

barauskasjustin:


10.000 deposit

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

 
barauskasjustin:

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.03.01 - 2011.06.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2000; StartMonth=1; EndYear=2011; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test28117Ticks modelled34632921Modelling quality99.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit998499.00Gross profit2264867.20Gross loss-1266368.20
Profit factor1.79Expected payoff68.42
Absolute drawdown187757.40Maximal drawdown491121.80 (25.79%)Relative drawdown29.55% (373704.40)
Total trades14593Short positions (won %)8840 (60.52%)Long positions (won %)5753 (59.95%)
Profit trades (% of total)8799 (60.30%)Loss trades (% of total)5794 (39.70%)
Largestprofit trade15718.40loss trade-13516.80
Averageprofit trade257.40loss trade-218.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (3224.00)consecutive losses (loss in money)10 (-35045.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)15950.40 (5)consecutive loss (count of losses)-35045.20 (10)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3


barauskasjustin:

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.03.01 - 2011.06.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2000; StartMonth=1; EndYear=2011; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test28117Ticks modelled34632921Modelling quality99.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit998499.00Gross profit2264867.20Gross loss-1266368.20
Profit factor1.79Expected payoff68.42
Absolute drawdown187757.40Maximal drawdown491121.80 (25.79%)Relative drawdown29.55% (373704.40)
Total trades14593Short positions (won %)8840 (60.52%)Long positions (won %)5753 (59.95%)
Profit trades (% of total)8799 (60.30%)Loss trades (% of total)5794 (39.70%)
Largestprofit trade15718.40loss trade-13516.80
Averageprofit trade257.40loss trade-218.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (3224.00)consecutive losses (loss in money)10 (-35045.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)15950.40 (5)consecutive loss (count of losses)-35045.20 (10)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3

 
barauskasjustin:

H1 99% modelling

extern double TakeProfit = 40;
extern double Lots = 0.1;
extern double InitialStop = 0;
extern double TrailingStop = 20;
extern int MaxTrades = 10;
extern int Pips = 15;
extern int SecureProfit = 10;
extern int AccountProtection = 1;
extern int OrderstoProtect = 3;
extern int ReverseCondition = 0;
extern double EURUSDPipValue = 10;
extern double GBPUSDPipValue = 10;
extern double USDCHFPipValue = 10;
extern double USDJPYPipValue = 9.715;
extern int StartYear = 2000;
extern int StartMonth = 1;
extern int EndYear = 2011;
extern int EndMonth = 12;
extern int EndHour = 22;
extern int EndMinute = 30;
extern int mm = 0;
extern int risk = 12;
extern int AccountisNormal = 0;

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.03.01 - 2011.06.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2000; StartMonth=1; EndYear=2011; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test28117Ticks modelled34632921Modelling quality99.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit998499.00Gross profit2264867.20Gross loss-1266368.20
Profit factor1.79Expected payoff68.42
Absolute drawdown187757.40Maximal drawdown491121.80 (25.79%)Relative drawdown29.55% (373704.40)
Total trades14593Short positions (won %)8840 (60.52%)Long positions (won %)5753 (59.95%)
Profit trades (% of total)8799 (60.30%)Loss trades (% of total)5794 (39.70%)
Largestprofit trade15718.40loss trade-13516.80
Averageprofit trade257.40loss trade-218.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (3224.00)consecutive losses (loss in money)10 (-35045.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)15950.40 (5)consecutive loss (count of losses)-35045.20 (10)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3

 
6601205058083:
Jak mohu získat, aby to fungovalo na mini účty?

How can I get this to work on the mini accounts 0.01?
[Deleted]  

Some good settings in here, will have to try some out thanks!

 
morousek:
6601205058083:
Jak mohu získat, aby to fungovalo na mini účty?

How can I get this to work on the mini accounts 0.01?

Did you ever get anwer to how to make it work with 0.01 ? If yes, did you try, what was outcome ?
 
6601205058083:
How can I get this to work on the mini accounts?
Multi_Lot_Scalper
GKFX-FX-CFD Live (Build 509)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Ora (H1) 2013.03.01 00:00 - 2013.11.22 22:00 (2013.03.01 - 2013.11.23)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriTakeProfit=500; Lots=0.05; InitialStop=0; TrailingStop=40; MaxTrades=2; Pips=100; SecureProfit=100; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2013; StartMonth=1; EndYear=2014; EndMonth=12; EndHour=0; EndMinute=0; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0;
Barre sotto esame4940Ticks adoperati per il modello7686917Qualita' del modello82.59%
Errori di grafici12
Deposito iniziale2000.00
Profitto totale netto1064.75Profitto lordo1755.60Perdita lorda-690.85
Fattore di profitto (profit factor)2.54Ricompensa attesa3.78
Drawdown assoluto155.20Drawdown massimo1079.10 (28.91%)Drawdown relativo28.91% (1079.10)
Operazioni totali282Posizioni al ribasso (vincite %)139 (82.73%)Posizioni al rialzo (vincite %)143 (79.72%)
Operazioni con profitto (% del totale)229 (81.21%)Operazioni in perdita (% del totale)53 (18.79%)
Il piu' grandeoperazione con profito31.20operazione in perdita-440.80
Mediaoperazione con profito7.67operazione in perdita-13.03
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)31 (209.10)perdite consecutive (perdita in denaro)2 (-666.20)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)209.10 (31)perdita consecutiva (numero delle perdite)-666.20 (2)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive1
 
morousek:
6601205058083:
Jak mohu získat, aby to fungovalo na mini účty?

How can I get this to work on the mini accounts 0.01?

modifying the program from putting "extern double Lots = 0.01;" or0.02,0.03,0.05, and then the second trade '0.10 therefore careful to put only two orders if you have a capital of $ 2000 like mine, hello giulio
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