Indicators: ytg_Day_candle

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ytg_Day_candle:

The indicator shows the ranges of price movement during different trade sessions.

Author: IURII TOKMAN

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Спасибо, как раз искал что-нибудь подобное. А что за горизонтальные линии (синие и красные)?

 
v.k писал(а):

Спасибо, как раз искал что-нибудь подобное. А что за горизонтальные линии (синие и красные)?

там 4-е линии, это уровни ишимоку на старшем тф.

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ага, точно, поленился в код сначала залезть. Индюк - супер, прямо то, что нужно было, спасиб еще раз. Зря только настройки иши в меню не вывели. А еще машки дневные хотелось бы..

 

Как те линии Ишимоку убрать, загромождают график.

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И как с ним работать? В чём суть?

 
a-l-e-x писал(а):

И как с ним работать? В чём суть?

че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет

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sever29:
a-l-e-x писал(а):

И как с ним работать? В чём суть?

че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет

Извините можно обьяснить по конкретней где и когда входить в сделку и почему ... пожалуйста???

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sever29:
a-l-e-x писал(а):

И как с ним работать? В чём суть?

че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет


Это у Вас в смысле юмор такой? Я так понимаю разными цветами все-таки обозначено открытие и работа Азии, Европы и Америки..

А как работать по Ишимоку почитатайте здесь http://ichimoku5line.ru/ . Неплохие статьи про отличный индикатор.

 
v.k писал(а):
sever29:
a-l-e-x писал(а):

И как с ним работать? В чём суть?

че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет

Это у Вас в смысле юмор такой? Я так понимаю разными цветами все-таки обозначено открытие и работа Азии, Европы и Америки..

А как работать по Ишимоку почитатайте здесь http://ichimoku5line.ru/ . Неплохие статьи про отличный индикатор.

в каждой шутке, есть доля правды, европа в перекрытии с азией и (или) сама идет КАК ПРАВИЛО в противоположную сторону от азиатского тренда. Поставье на этот индюк этот- MorningFlat. Повесте МАшку, фракталы и смотрите, эксперементируйте, меняйте цель... Ишимоку конечно хорош, но в этой связке те линии (Ишимоку) лишние.

Просьба к експертам, добавте в индюк наименование дней недели, для нагдяности т.е. над каждым понедельником- понедельник, над вторником- вторник...

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Добрый день. Индюк понравился.

как добавить уровни открытия европы и америки как на картинке

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