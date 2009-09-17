Indicators: ytg_Day_candle
Спасибо, как раз искал что-нибудь подобное. А что за горизонтальные линии (синие и красные)?
Спасибо, как раз искал что-нибудь подобное. А что за горизонтальные линии (синие и красные)?
там 4-е линии, это уровни ишимоку на старшем тф.
ага, точно, поленился в код сначала залезть. Индюк - супер, прямо то, что нужно было, спасиб еще раз. Зря только настройки иши в меню не вывели. А еще машки дневные хотелось бы..
Как те линии Ишимоку убрать, загромождают график.
И как с ним работать? В чём суть?
И как с ним работать? В чём суть?
че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет
И как с ним работать? В чём суть?
че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет
Извините можно обьяснить по конкретней где и когда входить в сделку и почему ... пожалуйста???
И как с ним работать? В чём суть?
че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет
Это у Вас в смысле юмор такой? Я так понимаю разными цветами все-таки обозначено открытие и работа Азии, Европы и Америки..
А как работать по Ишимоку почитатайте здесь http://ichimoku5line.ru/ . Неплохие статьи про отличный индикатор.
И как с ним работать? В чём суть?
че не понятного? в последний день скрина на желтом фоне продаем, начало светло- коричневого показывет выход. Зеленый фон- флет
Это у Вас в смысле юмор такой? Я так понимаю разными цветами все-таки обозначено открытие и работа Азии, Европы и Америки..
А как работать по Ишимоку почитатайте здесь http://ichimoku5line.ru/ . Неплохие статьи про отличный индикатор.
в каждой шутке, есть доля правды, европа в перекрытии с азией и (или) сама идет КАК ПРАВИЛО в противоположную сторону от азиатского тренда. Поставье на этот индюк этот- MorningFlat. Повесте МАшку, фракталы и смотрите, эксперементируйте, меняйте цель... Ишимоку конечно хорош, но в этой связке те линии (Ишимоку) лишние.
Просьба к експертам, добавте в индюк наименование дней недели, для нагдяности т.е. над каждым понедельником- понедельник, над вторником- вторник...
Добрый день. Индюк понравился.
как добавить уровни открытия европы и америки как на картинке
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ytg_Day_candle:
The indicator shows the ranges of price movement during different trade sessions.
Author: IURII TOKMAN