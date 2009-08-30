Indicators: LeManChanel (Канал ЛеМана)
" с той лишь разницей, что взял разницу не от цены открытия текушего бара, а от цены закрытия предыдущего. Это дало возможность просчитывать на один бар вперед."
тогда можно продолжить также от текущего - два бара вперед : ))
конечно можно и десять - но не нужо, а учитывать нулевой дополнительно (перед закрытием - очеь близко к наступаещему первому) было бы неплохо, особенно при потецииальном измененни направления (или отобразить пунктиром или пускай себе перерисовывается - на то он и нулевой, - жалко терять !
спасибо, Леман
" с той лишь разницей, что взял разницу не от цены открытия текушего бара, а от цены закрытия предыдущего. Это дало возможность просчитывать на один бар вперед."
тогда можно продолжить также от текущего - два бара вперед : ))
конечно можно и десять - но не нужо, а учитывать нулевой дополнительно (перед закрытием - очеь близко к наступаещему первому) было бы неплохо, особенно при потецииальном измененни направления (или отобразить пунктиром или пускай себе перерисовывается - на то он и нулевой, - жалко терять !
спасибо, Леман
В качестве долгосрочного прогноза могу предложить использовать цену закрытия, сдвинутую вперед на используемое Вами окно (зеленая пунктирная линия). Вы получите цену, выше или ниже которой должен закрыться бар, чтобы произошла смена направления тенденции, и в сочетании с моим каналом можно прогнозировать потенциал смены направления. Объяснил, как смог. ))
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
LeManChanel (Канал ЛеМана):
Author: LeMan