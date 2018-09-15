Indicators: HOOL (High-Open, Open-Low)
весьма интересно.
когда-то делал индикатор с теми же целями (отображение рекомендуемого уровня стопа). две линии уровней стопа, на чарте, которые расчитывались как разность OH/OL среднего бара последней завершенной трехфрактальной формации. то есть, примерно так (пишу по памяти, сорри если есть ошибки):
for(int i=limit; i>1; i--) { if(High[i] > High[i+1] && High[i] > High[i-1]) UpperStopBuf[i] = High[i] + (High[i] - Open[i]); else UpperStopBuf[i] = UpperStopBuf[i+1]; if(Low[i] < Low[i+1] && Low[i] < Low[i-1]) LowerStopBuf[i] = Low[i] - (Open[i] - Low[i]); else LowerStopBuf[i] = LowerStopBuf[i+1]; }
может, моя реализация будет полезна ;)
Отличная идея попробуем приминить в советнике)))..........
про полные копирайты (с контактными данными автора алгоритма) не забываем :) плюс, не каждый автор даст согласие на бесплатное использование его подходов в коммерческих продуктах. так что было бы чесным сначала обговорить вопрос с LeMan'ом..
но это так.. мысли вслух, взгляд с третьей стороны)
хорошая идея, но лучше бы шкала отражала не пункты а реальные значения цены от позиции вверх и вниз
***
Все мои индикаторы:
https://www.mql5.com/ru/users/denis_orlov/publications
хорошая идея, но лучше бы шкала отражала не пункты а реальные значения цены от позиции вверх и вниз
***
Все мои индикаторы:
https://www.mql5.com/ru/users/denis_orlov/publications
От какой позиции?
видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1
видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1
верно, это и имел в виду,
кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))
видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1
верно, это и имел в виду,
кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))
Все верно, график показывает содержание любого индикатора. Мой индикатор показывает те же бары, что и график, только без вектора и более наглядно, и если Вы не нашли способа как использовать его, это не вина индикатора.
видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1
верно, это и имел в виду,
кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))
Все верно, график показывает содержание любого индикатора. Мой индикатор показывает те же бары, что и график, только без вектора и более наглядно, и если Вы не нашли способа как использовать его, это не вина индикатора.
хорошее заявление! )
"я написал индикатор, и независимо от того, что он индицирует, это не его вина, если вам не хватает фантазии найти ему применение" )
напрасно сердитесь, я говорил не о Вашем индикаторе, а о своем необдуманном предложении
Да я не в обиде. Вы правы, наверно всетаки надо описывать способы использования индикатора, да я только вот тексты составлять не мастер.
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
HOOL (High-Open, Open-Low):
The indicator helps to find Stop Loss levels.
Author: LeMan