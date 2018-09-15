Indicators: HOOL (High-Open, Open-Low)

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HOOL (High-Open, Open-Low):

The indicator helps to find Stop Loss levels.

HOOL indicator

Author: LeMan

[Deleted]  

весьма интересно.

когда-то делал индикатор с теми же целями (отображение рекомендуемого уровня стопа). две линии уровней стопа, на чарте, которые расчитывались как разность OH/OL среднего бара последней завершенной трехфрактальной формации. то есть, примерно так (пишу по памяти, сорри если есть ошибки):

for(int i=limit; i>1; i--)
{
  if(High[i] > High[i+1] && High[i] > High[i-1])
    UpperStopBuf[i] = High[i] + (High[i] - Open[i]);
  else UpperStopBuf[i] = UpperStopBuf[i+1]; 
  if(Low[i] < Low[i+1] && Low[i] < Low[i-1])
    LowerStopBuf[i] = Low[i] - (Open[i] - Low[i]);
  else LowerStopBuf[i] = LowerStopBuf[i+1];
}

может, моя реализация будет полезна ;)

 

Отличная идея попробуем приминить в советнике)))..........

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мой сайт

[Deleted]  
JS_Sergey:

Отличная идея попробуем приминить в советнике)))..........

про полные копирайты (с контактными данными автора алгоритма) не забываем :) плюс, не каждый автор даст согласие на бесплатное использование его подходов в коммерческих продуктах. так что было бы чесным сначала обговорить вопрос с LeMan'ом..

но это так.. мысли вслух, взгляд с третьей стороны)

 

хорошая идея, но лучше бы шкала отражала не пункты а реальные значения цены от позиции вверх и вниз

***

Все мои индикаторы:
https://www.mql5.com/ru/users/denis_orlov/publications

 
denis_orlov:

хорошая идея, но лучше бы шкала отражала не пункты а реальные значения цены от позиции вверх и вниз

***

Все мои индикаторы:
https://www.mql5.com/ru/users/denis_orlov/publications

От какой позиции?

[Deleted]  

видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1

 
xp3rienced:

видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1

верно, это и имел в виду,

кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))

 
denis_orlov:
xp3rienced:

видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1

верно, это и имел в виду,

кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))


Все верно, график показывает содержание любого индикатора. Мой индикатор показывает те же бары, что и график, только без вектора и более наглядно, и если Вы не нашли способа как использовать его, это не вина индикатора.

 
leman:
denis_orlov:
xp3rienced:

видимо, товарисч имеет в виду открытую позицию) но тогда очевидная проблема при количестве позиций >1

верно, это и имел в виду,

кроме того, пропадает всякий смысл подобного отображения, т.к. график и так это делает )))


Все верно, график показывает содержание любого индикатора. Мой индикатор показывает те же бары, что и график, только без вектора и более наглядно, и если Вы не нашли способа как использовать его, это не вина индикатора.

хорошее заявление! )

"я написал индикатор, и независимо от того, что он индицирует, это не его вина, если вам не хватает фантазии найти ему применение" )

напрасно сердитесь, я говорил не о Вашем индикаторе, а о своем необдуманном предложении

 

Да я не в обиде. Вы правы, наверно всетаки надо описывать способы использования индикатора, да я только вот тексты составлять не мастер.

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