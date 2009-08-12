Indicators: LeManSignal - page 2

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jeniacomru:
leman:
leman:
jeniacomru:
leman:
jeniacomru:
leman:
sayfuji:

А автомат по нему не пробовал писать?

Написал. Сейчас на реале тестирую.

Привет, а выкладывать его не будешь? Если нет, то сам себе напишу - потестить индикатор.

Пока не буду. Напиши и выложи. Я тоже посмотрю, что у тебя получится. Может ты его как-то по своему сможешь использовать. Мне интересно.

Только у меня есть вопрос про начальный StopLoss, а то по индикатору чёто велик получается... Или ты наугад ставишь?

Так у меня в индикаторе вообще стопов нет. Это каждый сам для себя решает какой в начале ставить

Да, еще забыл. Когда появляется точка другого цвета, разворотный ордер удаляется, а стоп остается. Новый ордер выставляю по новой точке

Ок, Чё-нить придумаю. А если будет ГРААЛЬ,- в личку отпишусь :-))))))))

Да врядли ГРААЛЬ. Я б не выложил :-)))))

[Deleted]  

Господа оверквотеры, прекращайте, предмет беседы и так ясен

 

Кажется довольно не плохая пробойщина получилась. Нужно на дневках просмотреть

[Deleted]  

Леман, а как вы выставляли кресты? (тоже интересно) 'KRI Метод Каири (Kairi)'

 
fxxx:

Леман, а как вы выставляли кресты? (тоже интересно) 'KRI Метод Каири (Kairi)'

Максимум или минимум за 5 баров

 

+1000 к индикатору

Однозначно в тройке лучших из всех на этом сайте, если не самый лучший. Если к ТС с умом присобачить другой очень хороший индикатор, то получится почти что грааль.


leman, напиши в ЛС свою асю если есть. Надо поговорить )

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