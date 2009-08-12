Indicators: LeManSignal - page 2
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А автомат по нему не пробовал писать?
Написал. Сейчас на реале тестирую.
Привет, а выкладывать его не будешь? Если нет, то сам себе напишу - потестить индикатор.
Пока не буду. Напиши и выложи. Я тоже посмотрю, что у тебя получится. Может ты его как-то по своему сможешь использовать. Мне интересно.
Только у меня есть вопрос про начальный StopLoss, а то по индикатору чёто велик получается... Или ты наугад ставишь?
Так у меня в индикаторе вообще стопов нет. Это каждый сам для себя решает какой в начале ставить
Да, еще забыл. Когда появляется точка другого цвета, разворотный ордер удаляется, а стоп остается. Новый ордер выставляю по новой точке
Ок, Чё-нить придумаю. А если будет ГРААЛЬ,- в личку отпишусь :-))))))))
Да врядли ГРААЛЬ. Я б не выложил :-)))))
Господа оверквотеры, прекращайте, предмет беседы и так ясен
Кажется довольно не плохая пробойщина получилась. Нужно на дневках просмотреть
спасибо, Леман
небольшая мода - адаптация для глаз
http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81651&d=1250479173
http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81652&d=1250479184
http://forum.alpari-idc.ru/post1478573-3286.html
Леман, а как вы выставляли кресты? (тоже интересно) 'KRI Метод Каири (Kairi)'
Леман, а как вы выставляли кресты? (тоже интересно) 'KRI Метод Каири (Kairi)'
Максимум или минимум за 5 баров
+1000 к индикатору
Однозначно в тройке лучших из всех на этом сайте, если не самый лучший. Если к ТС с умом присобачить другой очень хороший индикатор, то получится почти что грааль.
leman, напиши в ЛС свою асю если есть. Надо поговорить )