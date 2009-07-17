Indicators: RSI_Strike(AM)

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RSI_Strike(AM):

Отображение точек пересечения RSI различных периодов.

Author: Andrey

 

Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...

[Deleted]  
Optimizator:

Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...

... ну раз никто ничепллохого сказать нехочет - то я скажу:

идея хорошая и уже зарекомендовавшая себя неплохо; Рон (Ron T) работал в подобных направлениях весьма успешно как с отдельными инд, так и в комплексе - очень удобно для выроботки, подбора параметров, анализа стратегий

по коду - что-б не пересчитывать CountedBars можно всунуть limit=Bars-counted_bars; limit=MathMin(limit,CountedBars);

идея самого рси крестов тоже интересна .... спасибо

 
fxxx:
Optimizator:

Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...

... ну раз никто ничепллохого сказать нехочет - то я скажу:

идея хорошая и уже зарекомендовавшая себя неплохо; Рон (Ron T) работал в подобных направлениях весьма успешно  как с отдельными инд, так и в комплексе - очень удобно для выроботки, подбора параметров, анализа стратегий

по коду - что-б не пересчитывать CountedBars можно всунуть limit=Bars-counted_bars; limit=MathMin(limit,CountedBars);

идея самого рси крестов тоже интересна .... спасибо

Спасибо за резолюцию. :) Успокоил... Можно чемодан разбирать :)
Отдельное спасибо за подсказку по коду...
[Deleted]  

++++++++100000000000 :)

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