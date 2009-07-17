Indicators: RSI_Strike(AM)
Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...
Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...
... ну раз никто ничепллохого сказать нехочет - то я скажу:
идея хорошая и уже зарекомендовавшая себя неплохо; Рон (Ron T) работал в подобных направлениях весьма успешно как с отдельными инд, так и в комплексе - очень удобно для выроботки, подбора параметров, анализа стратегий
по коду - что-б не пересчитывать CountedBars можно всунуть limit=Bars-counted_bars; limit=MathMin(limit,CountedBars);
идея самого рси крестов тоже интересна .... спасибо
Мда... Скачивают, но коментов нет... Или все хорошо, или пора вещички собирать - пока бить не пришли - непонятно...
... ну раз никто ничепллохого сказать нехочет - то я скажу:
идея хорошая и уже зарекомендовавшая себя неплохо; Рон (Ron T) работал в подобных направлениях весьма успешно как с отдельными инд, так и в комплексе - очень удобно для выроботки, подбора параметров, анализа стратегий
по коду - что-б не пересчитывать CountedBars можно всунуть limit=Bars-counted_bars; limit=MathMin(limit,CountedBars);
идея самого рси крестов тоже интересна .... спасибо
++++++++100000000000 :)
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
RSI_Strike(AM):
Author: Andrey