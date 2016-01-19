Indicators: VWMA
Идея отличная.
Мне вообще нравицо машки.
Если настроены нормально, с 4 пар по 20 пунктов брать можно легко.
А с такими темпами глядишь и почти 90% от депо в конце месяца имеецо.
Я похожим тож пользуюсь.
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//Помню, на демо я обладал неким даром, визуально определять ход цены в будущее,
//с точности до пункта и в день делал 100% от депо.
//Но на реале этот дар почему то исчез.
Идея отличная.
Мне вообще нравицо машки.
Если настроены нормально, с 4 пар по 20 пунктов брать можно легко.
А с такими темпами глядишь и почти 90% от депо в конце месяца имеецо.
Я похожим тож пользуюсь.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
//Помню, на демо я обладал неким даром, визуально определять ход цены в будущее,
//с точности до пункта и в день делал 100% от депо.
//Но на реале этот дар почему то исчез.
... торгуй на демо и продавай сигналы - (Вход/Цель) и будет тебе щастя...
Если мы имеем наглядное усредненное значение, то можно предположить, что столкновение цены с этим значением является точкой консолидации силы..тестирование показывает, что точное направление в этот момент определить сложно На представленном автором графике все хорошо, но видно начало бокового движения цены в левлй части, где красота картинки для трейдера исчезает Предлагаю рассмотреть вариант доработки индикатора с указанием ориентировочных уровней флета. Т.е. в момент столкновения цены и основной линии выставлять уровни, на пример, по ближайщему фракталу или зигзагу в зеркальном варианте
Если мы имеем наглядное усредненное значение, то можно предположить, что столкновение цены с этим значением является точкой консолидации силы..тестирование показывает, что точное направление в этот момент определить сложно На представленном автором графике все хорошо, но видно начало бокового движения цены в левлй части, где красота картинки для трейдера исчезает Предлагаю рассмотреть вариант доработки индикатора с указанием ориентировочных уровней флета. Т.е. в момент столкновения цены и основной линии выставлять уровни, на пример, по ближайщему фракталу или зигзагу в зеркальном варианте
Если честно, то график выбрал первый попавшийся, ничего не пытался показать или выбрать наилучшую ситуацию...
Да и вообще данный мувинг не сильно отличается от Simple, единственное есть желание попробывать поискать двухмерные(3-х) зависимости весов.
По поводу доработки подробнее опишите, сделаю...
сделайте пожалуйста возможность установки "сдвига" в настройках, спасибо
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VWMA:
Author: Артём