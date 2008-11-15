Experts: Expert MACD EURUSD 1 Hour - page 2
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Hello could you improve the EA with much better MACD indicator: "Impulse MACD"
Hola Gabito
En mis pruebas he encontrado que en la sección "void CloseOpBuySell()" la condición "if(mac1<mac2)" nunca se cumple. La razón es que las llamadas a iMACD las haces a nivel local. Yo las he trasladado al "int start()" y ya funciona. No sé si a ti te ocurre lo mismo.
Esa puede ser la explicación de los resultados espectaculares (no losses) ya que nunca se produce un cierre (close) sin stop loss.
Lo he dejado asi:
int start()
{
mac1 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
mac2 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
mac3 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);
mac4 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,3);
mac5 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
mac6 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
mac7 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,2);
mac8 = iMACD(NULL,0,5,15,3,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,3);
int total=OrdersTotal();
total=OrdersTotal();
if(total<1)
{
OpBuySell();
return(0);
}
for(int cnt=0;cnt<total;cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()==Symbol()) // check for symbol
{
CloseOpBuySell();
}
}
}
//-----------------------------------+
Un saludo.
Estoy terminando de cargar la base de datos del eurusd. Podrías cargar el Expert ya con las modificaciones citadas en los comentarios anteriores.
Gracias por tu gentileza
No me efectúa ninguna operación, no se porqué. He puesto todo como dices: periodo 1H, Risk a 0.02, Trailing Stop a 48 puntos y mismo rango de fechas. ¿Qué puedo estar haciendo mal?.
En cualquier caso gracias por compartir tu trabajo.
¿Tienes toda la base de datos del par EURUSD? Prueba con Risk a 0.01 y un trailing stop mas bajo.
Please Help me..
Why this EA cant work..please help me..
Jeff2020
hey gabito puedes ponerlo denuevo el EA por que he hecho todo por ponerlo en mi MT4 y no corre..o puedes mandarmelo al amorciyo@hotmail.com
Hi Bifeancho,
I loaded this EA but for 2 days no trades have been done at all- Used EUR/USD Pair, H1 and M30. I Can see teh EA is enabled - Am i doing something wrong?
Thanks for your help. Un Saludo!
Hi, I saved your code in my Meta Trader and made backtest but I get this error:
2008.12.21 18:47:59 2008.11.26 12:59 Expert_Master_EURUSD GBPUSD,H1: OrderSend error 4111
Is your code OK?
I need some working code as an example for this horrible language with simple trailing stop and prices Close[0]-Open[1] etc...
I see your code fine for my but isn't working.Have you some idea why?
THX.
Hello,
I have tested this EA too,
but i found a Problem.
In Backtesting the Order was opend without a SL.
The SL was set later.much too Late,i have found many Drawdowns with 400-500 Pips and the Trade have a positive Result when this Trade is Finished.
But many small Depots are Crashed in this Time without no Free Margin.
Can anyone check this ?
As Sample: Buy at 26.11.2008 9:00 with 1.3008- this Trade going up to 1.2505 .. and closed with win !
Thanks
Hola y saludos me parece muy interesante este EA, quisiera que conocer mas detalles de su uso, ya que no realiza nada no se que hay que configurar ademas el que baje
que valores se le debe poner
no tienes sl, por favor me pueden aclarar
que macd como configurarlo, si pueden poner una capura de pantalla para ver como queda configurado, por pasos indicar el proceso de del test
y que suban el EA corregido, o si me pueden enviarmelo a correo de alexforex7@yahoo.com.mx se los agradesco de antemano, ya probandolo quisiera compartir los resultados
gracias y hasta pronto
Bueno en espera de que comenten y si ya actulizaron este EA por el momento no me ha funcionado este robot, quien pueda dar mas indicaciones mas claras por favor se los agradesco