"wrong parameters count" need help

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Can someone help me to solver this error!

 

OrderSymbol has no parameters. Use just:

OrderSymbol()

I suppose you need somеthing like:

for ( uchar i = OrdersTotal() - 1 ;   i >= 0 ;   i --  )

{

OrderSelect( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES );

if ( OrderSymbol() == _Symbol ) break;

}

 
Ilya Baranov:

OrderSymbol has no parameters. Use just:

I suppose you need somеthing like:

for ( uchar i = OrdersTotal() - 1 ;   i >= 0 ;   i --  )

{

OrderSelect( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES );

if ( OrderSymbol() == _Symbol ) break;

}

Thanks a lot!

My new code here:


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