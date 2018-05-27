"wrong parameters count" need help
OrderSymbol has no parameters. Use just:
OrderSymbol()
I suppose you need somеthing like:
for ( uchar i = OrdersTotal() - 1 ; i >= 0 ; i -- )
{
OrderSelect( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES );
if ( OrderSymbol() == _Symbol ) break;
}
Ilya Baranov:
OrderSymbol has no parameters. Use just:
I suppose you need somеthing like:
for ( uchar i = OrdersTotal() - 1 ; i >= 0 ; i -- )
{
OrderSelect( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES );
if ( OrderSymbol() == _Symbol ) break;
}
Thanks a lot!
My new code here:
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Can someone help me to solver this error!