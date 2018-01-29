historical data
Вы успешно подписались на сигнал Save Money:
Счет 720207609 (ForexClub-MT4 Market Real Server), период 2018.01.29 12:47:27-2018.02.28 12:47:27.
Просим обратить внимание, что для копирования сигналов торговая платформа подписчика должна быть постоянно подключена к серверу тем счетом, который подписан на сигналы.
Платформа получает сигналы о совершении сделок на счете Провайдера и автоматически копирует эти сделки на счет подписчика только при наличии подключения к серверу.
Создан черновик новой статьи: автор: elisamt5 создал черновик статьи "FOREX INDEX Indicador"
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Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня? Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!! Или на реале иначе, а тестер глупый?
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid