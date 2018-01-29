historical data

New comment
 
esmaster:

Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня?  Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!!  Или на реале иначе, а тестер глупый?
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid

void OnStart()
{
   Alert(iMA(NULL, PERIOD_M1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_H1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_D1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ", Bid );

   Alert("   M1            H1            D1          Bid");
}
 
Вы успешно подписались на сигнал Save Money:

Счет 720207609 (ForexClub-MT4 Market Real Server), период 2018.01.29 12:47:27-2018.02.28 12:47:27.

Просим обратить внимание, что для копирования сигналов торговая платформа подписчика должна быть постоянно подключена к серверу тем счетом, который подписан на сигналы.

Платформа получает сигналы о совершении сделок на счете Провайдера и автоматически копирует эти сделки на счет подписчика только при наличии подключения к серверу.

 
Создан черновик новой статьи: автор: elisamt5 создал черновик статьи "FOREX INDEX Indicador"
New comment