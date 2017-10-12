How to using nj4x java mt4 strategy backtesting
Why do you need it?
I just found some old thread about it on the forum:
Integrate Metatrader with C#. Is this possible?
Or use Freerlance for example.
Why do you need it?
I just found some old thread about it on the forum:
Integrate Metatrader with C#. Is this possible?
Or use Freerlance for example.
I am java programmer, today test how to connect to server， but have some problem，can you help me？
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"E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\bin\java" "-javaagent:E:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2017.2.5\lib\idea_rt.jar=60814:E:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2017.2.5\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\charsets.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\deploy.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\dnsns.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\jaccess.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\localedata.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\sunec.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\ext\zipfs.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\javaws.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\jce.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\jfr.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\jfxrt.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\jsse.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\management-agent.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\plugin.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\resources.jar;E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\lib\rt.jar;E:\Users\ragro\IdeaProjects\untitled\forex_trader\target\classes;C:\Users\ragro\.m2\repository\org\apache\camel\camel-core\2.19.3\camel-core-2.19.3.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\org\slf4j\slf4j-api\1.7.22\slf4j-api-1.7.22.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\com\sun\xml\bind\jaxb-core\2.2.11\jaxb-core-2.2.11.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\com\sun\xml\bind\jaxb-impl\2.2.11\jaxb-impl-2.2.11.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\org\apache\logging\log4j\log4j-api\2.8.2\log4j-api-2.8.2.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\org\apache\logging\log4j\log4j-core\2.8.2\log4j-core-2.8.2.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\org\apache\logging\log4j\log4j-slf4j-impl\2.8.2\log4j-slf4j-impl-2.8.2.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\ant-contrib\ant-contrib\20020829\ant-contrib-20020829.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\log4j\log4j\1.2.17\log4j-1.2.17.jar;C:\Users\ragro\.m2\repository\com\nj4x\jfx\2.7.0\jfx-2.7.0.jar" cn.com.github.ConnectExample
======= Connecting ========= 7779
10 23:55:40 | main | INFO | Connecting to 30056356/ICMarkets-Demo03
Exception in thread "main" java.io.IOException: Unexpected error: java.lang.RuntimeException: Timeout connecting PID=1508, 30056356/ICMarkets-Demo03() (5?=false) [timeout=121076] NETSTAT=[192.168.31.147:60823 -> 139.196.29.231:447 ESTAB (pid=1508)
192.168.31.147:60824 -> 139.196.29.231:447 ESTAB (pid=1508)]
at com.jfx.strategy.Strategy.processFailedConnResp(Strategy.java:1096)
at com.jfx.strategy.Strategy.connect(Strategy.java:1019)
at com.jfx.strategy.Strategy.connect(Strategy.java:678)
at cn.com.github.ConnectExample.connect(ConnectExample.java:15)
at cn.com.github.ConnectExample.main(ConnectExample.java:25)
Process finished with exit code 1
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Hi, gus. I watched test video , but I still don't konw how to testing , please help me.
video link : https://www.youtube.com/watch?v=HAi6Q-jiONY