Bug!!in Tester,some bars are missing....
QP 0 Core 1 22:03:11 EURUSD,H1: 979378 ticks (4173 bars) generated within 4000 ms (total bars in history 10320)
EN 0 Core 1 22:03:11 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100908.log" written
JS 0 Core 1 22:03:11 disconnected
Rosh, please refer the attchment. the result is also missing in the log file. please advise.
NP 0 Tester 22:02:59 EURUSD: history preliminary downloading started
NH 0 Tester 22:02:59 EURUSD: history preliminary downloading completed
CL 0 Core 1 22:02:59 agent process started
DL 0 Core 1 22:03:00 connecting to 127.0.0.1:3000
FH 0 Core 1 22:03:00 connected
QR 0 Core 1 22:03:00 authorized (agent build 319)
HI 0 Tester 22:03:01 EURUSD,H1: testing of Experts\Testing.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.09.05 00:00 to be started
EL 0 Core 1 22:03:02 common synchronization completed
QG 0 Core 1 22:03:02 3124 bytes of account info loaded
QM 0 Core 1 22:03:02 3768 bytes of group info loaded
FE 0 Core 1 22:03:02 7170 bytes of tester parameters loaded
RP 0 Core 1 22:03:02 275 bytes of selected symbols loaded
PE 0 Core 1 22:03:02 expert file added: Experts\Testing.ex5. 2673 bytes loaded
CP 0 Core 1 22:03:02 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
HK 0 Core 1 22:03:02 successfully initialized
JM 0 Core 1 22:03:02 19 Kb of total initialization data received
LG 0 Core 1 22:03:02 performance: 58
GL 0 Core 1 22:03:02 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
HD 0 Core 1 22:03:03 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
NS 0 Core 1 22:03:03 EURUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.09.03
ND 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 18:00:00 6737
NO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 19:00:00 2010.02.05 19:00
DF 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 19:00:00 6738
RQ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 20:00:00 2010.02.05 20:00
IK 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 20:00:00 6739
FD 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 21:00:00 2010.02.05 21:00
PM 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 21:00:00 6740
JF 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 22:00:00 2010.02.05 22:00
FO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 22:00:00 6741
NH 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 00:00:00 2010.02.08 00:00
LQ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 00:00:00 6742
RJ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 01:00:00 2010.02.08 01:00
HR 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 01:00:00 6743
FM 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 02:00:00 2010.02.08 02:00
HD 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 02:00:00 6744
JO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 03:00:00 2010.02.08 03:00
QF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 20:00:00 7713
GQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 21:00:00 2010.04.05 21:00
OH 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 21:00:00 7714
CS 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 22:00:00 2010.04.05 22:00
EM 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 22:00:00 7715
OF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 23:00:00 2010.04.05 23:00
GO 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 23:00:00 7716
NH 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 00:00:30 2010.04.06 00:00
KQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 00:00:30 7717
GJ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 01:00:00 2010.04.06 01:00
DS 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 01:00:00 7718
CL 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 02:00:00 2010.04.06 02:00
RD 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 02:00:00 7719
OO 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 03:00:00 2010.04.06 03:00
CF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 03:00:00 7720
KQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 04:00:00 2010.04.06 04:00
PH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 16:00:00 8641
HS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 17:00:00 2010.05.28 17:00
NJ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 17:00:00 8642
DE 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 18:00:00 2010.05.28 18:00
LO 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 18:00:00 8643
PH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 19:00:00 2010.05.28 19:00
NQ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 19:00:00 8644
LJ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 20:00:00 2010.05.28 20:00
OS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 20:00:00 8645
HL 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 21:00:00 2010.05.28 21:00
ME 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 21:00:00 8646
DN 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 22:00:00 2010.05.28 22:00
GF 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 22:00:00 8647
PQ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 23:00:00 2010.05.28 23:00
QH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 23:00:00 8648
LS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.31 00:00:00 2010.05.31 00:00
OJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 22:00:00 9913
PE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 23:00:00 2010.08.11 23:00
QL 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 23:00:00 9914
LG 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 00:00:00 2010.08.12 00:00
DQ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 00:00:00 9915
HJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 01:00:00 2010.08.12 01:00
JS 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 01:00:00 9916
DL 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 02:00:00 2010.08.12 02:00
LE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 02:00:00 9917
PN 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 03:00:00 2010.08.12 03:00
FG 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 03:00:00 9918
LP 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 04:00:00 2010.08.12 04:00
LH 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 04:00:00 9919
HS 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 05:00:00 2010.08.12 05:00
IJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 05:00:00 9920
DE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 06:00:00 2010.08.12 06:00
LO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.27 23:00:00 10201
EG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 00:00:00 2010.08.30 00:00
NM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 00:00:00 10202
OI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 01:00:00 2010.08.30 01:00
LS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 01:00:00 10203
QK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 02:00:00 2010.08.30 02:00
FF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 02:00:00 10204
KM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 03:00:00 2010.08.30 03:00
DD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 03:00:00 10205
MO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 04:00:00 2010.08.30 04:00
FJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 04:00:00 10206
GR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 05:00:00 2010.08.30 05:00
DH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 05:00:00 10207
ID 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 06:00:00 2010.08.30 06:00
FN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 06:00:00 10208
CF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 07:00:00 2010.08.30 07:00
DL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 07:00:00 10209
EH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 08:00:00 2010.08.30 08:00
CR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 08:00:00 10210
OJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 09:00:00 2010.08.30 09:00
EP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 09:00:00 10211
QL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 10:00:00 2010.08.30 10:00
JG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 10:00:00 10212
KN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 11:00:00 2010.08.30 11:00
HE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 11:00:00 10213
MP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 12:00:00 2010.08.30 12:00
JK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 12:00:00 10214
GS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 13:00:00 2010.08.30 13:00
HI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 13:00:00 10215
IE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 14:00:00 2010.08.30 14:00
RO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 14:00:00 10216
CG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 15:00:00 2010.08.30 15:00
PM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 15:00:00 10217
EI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 16:00:00 2010.08.30 16:00
JS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 16:00:00 10218
OK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 17:00:00 2010.08.30 17:00
HQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 17:00:00 10219
QM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 18:00:00 2010.08.30 18:00
QD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 18:00:00 10220
KO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 19:00:00 2010.08.30 19:00
OJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 19:00:00 10221
MQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 20:00:00 2010.08.30 20:00
FH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 20:00:00 10222
GD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 21:00:00 2010.08.30 21:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 21:00:00 10223
IF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 22:00:00 2010.08.30 22:00
NL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 22:00:00 10224
CH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 23:00:00 2010.08.30 23:00
LR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 23:00:00 10225
EJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 00:00:00 2010.08.31 00:00
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 00:00:00 10226
OL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 01:00:00 2010.08.31 01:00
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 01:00:00 10227
QN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 02:00:00 2010.08.31 02:00
OE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 02:00:00 10228
KP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 03:00:00 2010.08.31 03:00
QK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 03:00:00 10229
MR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 04:00:00 2010.08.31 04:00
JI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 04:00:00 10230
GE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 05:00:00 2010.08.31 05:00
HO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 05:00:00 10231
IG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 06:00:00 2010.08.31 06:00
NM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 06:00:00 10232
CI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 07:00:00 2010.08.31 07:00
LS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 07:00:00 10233
EK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 08:00:00 2010.08.31 08:00
JQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 08:00:00 10234
OM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 09:00:00 2010.08.31 09:00
HG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 09:00:00 10235
QO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 10:00:00 2010.08.31 10:00
CJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 10:00:00 10236
KQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 11:00:00 2010.08.31 11:00
EH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 11:00:00 10237
MS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 12:00:00 2010.08.31 12:00
KN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 12:00:00 10238
GF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 13:00:00 2010.08.31 13:00
ML 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 13:00:00 10239
IH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 14:00:00 2010.08.31 14:00
PR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 14:00:00 10240
CJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 15:00:00 2010.08.31 15:00
RP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 15:00:00 10241
EL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 16:00:00 2010.08.31 16:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 16:00:00 10242
ON 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 17:00:00 2010.08.31 17:00
ND 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 17:00:00 10243
QP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 18:00:00 2010.08.31 18:00
PK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 18:00:00 10244
KR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 19:00:00 2010.08.31 19:00
RI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 19:00:00 10245
MD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 20:00:00 2010.08.31 20:00
CO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 20:00:00 10246
GG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 21:00:00 2010.08.31 21:00
EM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 21:00:00 10247
II 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 22:00:00 2010.08.31 22:00
CS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 22:00:00 10248
CK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 23:00:00 2010.08.31 23:00
EQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 23:00:00 10249
EM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 00:00:00 2010.09.01 00:00
RG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 00:00:00 10250
OO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 01:00:00 2010.09.01 01:00
PE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 01:00:00 10251
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 02:00:00 2010.09.01 02:00
FH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 02:00:00 10252
KS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 03:00:00 2010.09.01 03:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 03:00:00 10253
ME 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 04:00:00 2010.09.01 04:00
JL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 04:00:00 10254
GH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 05:00:00 2010.09.01 05:00
HR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 05:00:00 10255
IJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 06:00:00 2010.09.01 06:00
NP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 06:00:00 10256
CL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 07:00:00 2010.09.01 07:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 07:00:00 10257
EN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 08:00:00 2010.09.01 08:00
RD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 08:00:00 10258
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 09:00:00 2010.09.01 09:00
PJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 09:00:00 10259
QR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 10:00:00 2010.09.01 10:00
DI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 10:00:00 10260
KD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 11:00:00 2010.09.01 11:00
FO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 11:00:00 10261
MF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 12:00:00 2010.09.01 12:00
HM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 12:00:00 10262
GI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 13:00:00 2010.09.01 13:00
JS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 13:00:00 10263
IK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 14:00:00 2010.09.01 14:00
LQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 14:00:00 10264
CM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 15:00:00 2010.09.01 15:00
NG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 15:00:00 10265
EO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 16:00:00 2010.09.01 16:00
PE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 16:00:00 10266
OQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 17:00:00 2010.09.01 17:00
RK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 17:00:00 10267
QS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 18:00:00 2010.09.01 18:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 18:00:00 10268
KE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 19:00:00 2010.09.01 19:00
FL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 19:00:00 10269
MG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 20:00:00 2010.09.01 20:00
JR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 20:00:00 10270
GJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 21:00:00 2010.09.01 21:00
HP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 21:00:00 10271
IL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 22:00:00 2010.09.01 22:00
NF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 22:00:00 10272
CN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 23:00:00 2010.09.01 23:00
LD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 23:00:00 10273
EP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 00:01:00 2010.09.02 00:01
NJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 00:01:00 10274
OR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 01:00:00 2010.09.02 01:00
KH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 01:00:00 10275
QD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 02:00:00 2010.09.02 02:00
IO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 02:00:00 10276
KF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 03:00:00 2010.09.02 03:00
GM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 03:00:00 10277
MH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 04:00:00 2010.09.02 04:00
MS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 04:00:00 10278
GK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 05:00:00 2010.09.02 05:00
KQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 05:00:00 10279
IM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 06:00:00 2010.09.02 06:00
FG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 06:00:00 10280
CO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 07:00:00 2010.09.02 07:00
DE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 07:00:00 10281
EQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 08:00:00 2010.09.02 08:00
NK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 08:00:00 10282
OS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 09:00:00 2010.09.02 09:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 09:00:00 10283
QE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 10:00:00 2010.09.02 10:00
KL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 10:00:00 10284
KG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 11:00:00 2010.09.02 11:00
MR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 11:00:00 10285
MI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 12:00:00 2010.09.02 12:00
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 12:00:00 10286
GL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 13:00:00 2010.09.02 13:00
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 13:00:00 10287
IN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 14:00:00 2010.09.02 14:00
KD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 14:00:00 10288
CP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 15:00:00 2010.09.02 15:00
MJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 15:00:00 10289
ER 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 16:00:00 2010.09.02 16:00
JH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 16:00:00 10290
OD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 17:00:00 2010.09.02 17:00
HN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 17:00:00 10291
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 18:00:00 2010.09.02 18:00
JM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 18:00:00 10292
KH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 19:00:00 2010.09.02 19:00
HS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 19:00:00 10293
MJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 20:00:00 2010.09.02 20:00
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 20:00:00 10294
GM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 21:00:00 2010.09.02 21:00
OG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 21:00:00 10295
IO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 22:00:00 2010.09.02 22:00
EE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 22:00:00 10296
CQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 23:00:00 2010.09.02 23:00
CK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 23:00:00 10297
ES 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 00:00:00 2010.09.03 00:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 00:00:00 10298
OE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 01:00:00 2010.09.03 01:00
NO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 01:00:00 10299
QG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 02:00:00 2010.09.03 02:00
JR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 02:00:00 10300
KI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 03:00:00 2010.09.03 03:00
HP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 03:00:00 10301
MK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 04:00:00 2010.09.03 04:00
JF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 04:00:00 10302
GN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 05:00:00 2010.09.03 05:00
HD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 05:00:00 10303
IP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 06:00:00 2010.09.03 06:00
RJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 06:00:00 10304
CR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 07:00:00 2010.09.03 07:00
PH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 07:00:00 10305
ED 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 08:00:00 2010.09.03 08:00
JN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 08:00:00 10306
OF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 09:00:00 2010.09.03 09:00
HL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 09:00:00 10307
QH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 10:00:00 2010.09.03 10:00
OS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 10:00:00 10308
KJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 11:00:00 2010.09.03 11:00
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 11:00:00 10309
ML 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 12:00:00 2010.09.03 12:00
FG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 12:00:00 10310
GO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 13:00:00 2010.09.03 13:00
DE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 13:00:00 10311
IQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 14:00:00 2010.09.03 14:00
NK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 14:00:00 10312
CS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 15:00:00 2010.09.03 15:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 15:00:00 10313
EE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 16:00:00 2010.09.03 16:00
NO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 16:00:00 10314
OG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 17:00:00 2010.09.03 17:00
LM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 17:00:00 10315
QI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 18:00:00 2010.09.03 18:00
NP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 18:00:00 10316
KK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 19:00:00 2010.09.03 19:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 19:00:00 10317
MM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 20:00:00 2010.09.03 20:00
MD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 20:00:00 10318
GP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 21:00:00 2010.09.03 21:00
KJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 21:00:00 10319
IR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 22:00:00 2010.09.03 22:00
RH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 22:00:00 10320
FF 0 Core 1 22:03:11 OnTester result 0
QP 0 Core 1 22:03:11 EURUSD,H1: 979378 ticks (4173 bars) generated within 4000 ms (total bars in history 10320)
EN 0 Core 1 22:03:11 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100908.log" written
JS 0 Core 1 22:03:11 disconnected
- www.mql5.com
Rosh, please refer the attchment. the result is also missing in the log file. please advise.
See local agent log
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
void OnTick()
{
//---
PrintFormat(TimeToString(TimeCurrent()));
PrintFormat(Bars("EURUSD",PERIOD_H1));
}
//+------------------------------------------------------------------+
Bars from 2010.08.12 05:00:00 to 2010.08.27 23:00:00 are missing.
IJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 05:00:00 9920
DE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 06:00:00 2010.08.12 06:00
LO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.27 23:00:00 10201
EG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 00:00:00 2010.08.30 00:00
HI 0 Tester 22:03:01 EURUSD,H1: testing of Experts\Testing.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.09.05 00:00 to be started
EL 0 Core 1 22:03:02 common synchronization completed
QG 0 Core 1 22:03:02 3124 bytes of account info loaded
QM 0 Core 1 22:03:02 3768 bytes of group info loaded
FE 0 Core 1 22:03:02 7170 bytes of tester parameters loaded
RP 0 Core 1 22:03:02 275 bytes of selected symbols loaded
PE 0 Core 1 22:03:02 expert file added: Experts\Testing.ex5. 2673 bytes loaded
CP 0 Core 1 22:03:02 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
HK 0 Core 1 22:03:02 successfully initialized
JM 0 Core 1 22:03:02 19 Kb of total initialization data received
LG 0 Core 1 22:03:02 performance: 58
GL 0 Core 1 22:03:02 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
HD 0 Core 1 22:03:03 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
NS 0 Core 1 22:03:03 EURUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.09.03
ND 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 18:00:00 6737
NO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 19:00:00 2010.02.05 19:00
DF 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 19:00:00 6738
RQ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 20:00:00 2010.02.05 20:00
IK 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 20:00:00 6739
FD 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 21:00:00 2010.02.05 21:00
PM 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 21:00:00 6740
JF 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 22:00:00 2010.02.05 22:00
FO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.05 22:00:00 6741
NH 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 00:00:00 2010.02.08 00:00
LQ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 00:00:00 6742
RJ 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 01:00:00 2010.02.08 01:00
HR 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 01:00:00 6743
FM 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 02:00:00 2010.02.08 02:00
HD 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 02:00:00 6744
JO 0 Core 1 22:03:07 2010.02.08 03:00:00 2010.02.08 03:00
QF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 20:00:00 7713
GQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 21:00:00 2010.04.05 21:00
OH 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 21:00:00 7714
CS 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 22:00:00 2010.04.05 22:00
EM 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 22:00:00 7715
OF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 23:00:00 2010.04.05 23:00
GO 0 Core 1 22:03:08 2010.04.05 23:00:00 7716
NH 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 00:00:30 2010.04.06 00:00
KQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 00:00:30 7717
GJ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 01:00:00 2010.04.06 01:00
DS 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 01:00:00 7718
CL 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 02:00:00 2010.04.06 02:00
RD 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 02:00:00 7719
OO 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 03:00:00 2010.04.06 03:00
CF 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 03:00:00 7720
KQ 0 Core 1 22:03:08 2010.04.06 04:00:00 2010.04.06 04:00
PH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 16:00:00 8641
HS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 17:00:00 2010.05.28 17:00
NJ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 17:00:00 8642
DE 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 18:00:00 2010.05.28 18:00
LO 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 18:00:00 8643
PH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 19:00:00 2010.05.28 19:00
NQ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 19:00:00 8644
LJ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 20:00:00 2010.05.28 20:00
OS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 20:00:00 8645
HL 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 21:00:00 2010.05.28 21:00
ME 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 21:00:00 8646
DN 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 22:00:00 2010.05.28 22:00
GF 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 22:00:00 8647
PQ 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 23:00:00 2010.05.28 23:00
QH 0 Core 1 22:03:09 2010.05.28 23:00:00 8648
LS 0 Core 1 22:03:09 2010.05.31 00:00:00 2010.05.31 00:00
OJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 22:00:00 9913
PE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 23:00:00 2010.08.11 23:00
QL 0 Core 1 22:03:10 2010.08.11 23:00:00 9914
LG 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 00:00:00 2010.08.12 00:00
DQ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 00:00:00 9915
HJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 01:00:00 2010.08.12 01:00
JS 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 01:00:00 9916
DL 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 02:00:00 2010.08.12 02:00
LE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 02:00:00 9917
PN 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 03:00:00 2010.08.12 03:00
FG 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 03:00:00 9918
LP 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 04:00:00 2010.08.12 04:00
LH 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 04:00:00 9919
HS 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 05:00:00 2010.08.12 05:00
IJ 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 05:00:00 9920
DE 0 Core 1 22:03:10 2010.08.12 06:00:00 2010.08.12 06:00
LO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.27 23:00:00 10201
EG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 00:00:00 2010.08.30 00:00
NM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 00:00:00 10202
OI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 01:00:00 2010.08.30 01:00
LS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 01:00:00 10203
QK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 02:00:00 2010.08.30 02:00
FF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 02:00:00 10204
KM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 03:00:00 2010.08.30 03:00
DD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 03:00:00 10205
MO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 04:00:00 2010.08.30 04:00
FJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 04:00:00 10206
GR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 05:00:00 2010.08.30 05:00
DH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 05:00:00 10207
ID 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 06:00:00 2010.08.30 06:00
FN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 06:00:00 10208
CF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 07:00:00 2010.08.30 07:00
DL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 07:00:00 10209
EH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 08:00:00 2010.08.30 08:00
CR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 08:00:00 10210
OJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 09:00:00 2010.08.30 09:00
EP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 09:00:00 10211
QL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 10:00:00 2010.08.30 10:00
JG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 10:00:00 10212
KN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 11:00:00 2010.08.30 11:00
HE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 11:00:00 10213
MP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 12:00:00 2010.08.30 12:00
JK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 12:00:00 10214
GS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 13:00:00 2010.08.30 13:00
HI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 13:00:00 10215
IE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 14:00:00 2010.08.30 14:00
RO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 14:00:00 10216
CG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 15:00:00 2010.08.30 15:00
PM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 15:00:00 10217
EI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 16:00:00 2010.08.30 16:00
JS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 16:00:00 10218
OK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 17:00:00 2010.08.30 17:00
HQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 17:00:00 10219
QM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 18:00:00 2010.08.30 18:00
QD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 18:00:00 10220
KO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 19:00:00 2010.08.30 19:00
OJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 19:00:00 10221
MQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 20:00:00 2010.08.30 20:00
FH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 20:00:00 10222
GD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 21:00:00 2010.08.30 21:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 21:00:00 10223
IF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 22:00:00 2010.08.30 22:00
NL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 22:00:00 10224
CH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 23:00:00 2010.08.30 23:00
LR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.30 23:00:00 10225
EJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 00:00:00 2010.08.31 00:00
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 00:00:00 10226
OL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 01:00:00 2010.08.31 01:00
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 01:00:00 10227
QN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 02:00:00 2010.08.31 02:00
OE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 02:00:00 10228
KP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 03:00:00 2010.08.31 03:00
QK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 03:00:00 10229
MR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 04:00:00 2010.08.31 04:00
JI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 04:00:00 10230
GE 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 05:00:00 2010.08.31 05:00
HO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 05:00:00 10231
IG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 06:00:00 2010.08.31 06:00
NM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 06:00:00 10232
CI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 07:00:00 2010.08.31 07:00
LS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 07:00:00 10233
EK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 08:00:00 2010.08.31 08:00
JQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 08:00:00 10234
OM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 09:00:00 2010.08.31 09:00
HG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 09:00:00 10235
QO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 10:00:00 2010.08.31 10:00
CJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 10:00:00 10236
KQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 11:00:00 2010.08.31 11:00
EH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 11:00:00 10237
MS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 12:00:00 2010.08.31 12:00
KN 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 12:00:00 10238
GF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 13:00:00 2010.08.31 13:00
ML 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 13:00:00 10239
IH 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 14:00:00 2010.08.31 14:00
PR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 14:00:00 10240
CJ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 15:00:00 2010.08.31 15:00
RP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 15:00:00 10241
EL 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 16:00:00 2010.08.31 16:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 16:00:00 10242
ON 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 17:00:00 2010.08.31 17:00
ND 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 17:00:00 10243
QP 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 18:00:00 2010.08.31 18:00
PK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 18:00:00 10244
KR 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 19:00:00 2010.08.31 19:00
RI 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 19:00:00 10245
MD 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 20:00:00 2010.08.31 20:00
CO 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 20:00:00 10246
GG 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 21:00:00 2010.08.31 21:00
EM 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 21:00:00 10247
II 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 22:00:00 2010.08.31 22:00
CS 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 22:00:00 10248
CK 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 23:00:00 2010.08.31 23:00
EQ 0 Core 1 22:03:11 2010.08.31 23:00:00 10249
EM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 00:00:00 2010.09.01 00:00
RG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 00:00:00 10250
OO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 01:00:00 2010.09.01 01:00
PE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 01:00:00 10251
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 02:00:00 2010.09.01 02:00
FH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 02:00:00 10252
KS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 03:00:00 2010.09.01 03:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 03:00:00 10253
ME 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 04:00:00 2010.09.01 04:00
JL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 04:00:00 10254
GH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 05:00:00 2010.09.01 05:00
HR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 05:00:00 10255
IJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 06:00:00 2010.09.01 06:00
NP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 06:00:00 10256
CL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 07:00:00 2010.09.01 07:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 07:00:00 10257
EN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 08:00:00 2010.09.01 08:00
RD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 08:00:00 10258
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 09:00:00 2010.09.01 09:00
PJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 09:00:00 10259
QR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 10:00:00 2010.09.01 10:00
DI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 10:00:00 10260
KD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 11:00:00 2010.09.01 11:00
FO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 11:00:00 10261
MF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 12:00:00 2010.09.01 12:00
HM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 12:00:00 10262
GI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 13:00:00 2010.09.01 13:00
JS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 13:00:00 10263
IK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 14:00:00 2010.09.01 14:00
LQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 14:00:00 10264
CM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 15:00:00 2010.09.01 15:00
NG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 15:00:00 10265
EO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 16:00:00 2010.09.01 16:00
PE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 16:00:00 10266
OQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 17:00:00 2010.09.01 17:00
RK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 17:00:00 10267
QS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 18:00:00 2010.09.01 18:00
DN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 18:00:00 10268
KE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 19:00:00 2010.09.01 19:00
FL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 19:00:00 10269
MG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 20:00:00 2010.09.01 20:00
JR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 20:00:00 10270
GJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 21:00:00 2010.09.01 21:00
HP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 21:00:00 10271
IL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 22:00:00 2010.09.01 22:00
NF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 22:00:00 10272
CN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 23:00:00 2010.09.01 23:00
LD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.01 23:00:00 10273
EP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 00:01:00 2010.09.02 00:01
NJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 00:01:00 10274
OR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 01:00:00 2010.09.02 01:00
KH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 01:00:00 10275
QD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 02:00:00 2010.09.02 02:00
IO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 02:00:00 10276
KF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 03:00:00 2010.09.02 03:00
GM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 03:00:00 10277
MH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 04:00:00 2010.09.02 04:00
MS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 04:00:00 10278
GK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 05:00:00 2010.09.02 05:00
KQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 05:00:00 10279
IM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 06:00:00 2010.09.02 06:00
FG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 06:00:00 10280
CO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 07:00:00 2010.09.02 07:00
DE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 07:00:00 10281
EQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 08:00:00 2010.09.02 08:00
NK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 08:00:00 10282
OS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 09:00:00 2010.09.02 09:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 09:00:00 10283
QE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 10:00:00 2010.09.02 10:00
KL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 10:00:00 10284
KG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 11:00:00 2010.09.02 11:00
MR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 11:00:00 10285
MI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 12:00:00 2010.09.02 12:00
OP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 12:00:00 10286
GL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 13:00:00 2010.09.02 13:00
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 13:00:00 10287
IN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 14:00:00 2010.09.02 14:00
KD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 14:00:00 10288
CP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 15:00:00 2010.09.02 15:00
MJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 15:00:00 10289
ER 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 16:00:00 2010.09.02 16:00
JH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 16:00:00 10290
OD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 17:00:00 2010.09.02 17:00
HN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 17:00:00 10291
QF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 18:00:00 2010.09.02 18:00
JM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 18:00:00 10292
KH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 19:00:00 2010.09.02 19:00
HS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 19:00:00 10293
MJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 20:00:00 2010.09.02 20:00
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 20:00:00 10294
GM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 21:00:00 2010.09.02 21:00
OG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 21:00:00 10295
IO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 22:00:00 2010.09.02 22:00
EE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 22:00:00 10296
CQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 23:00:00 2010.09.02 23:00
CK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.02 23:00:00 10297
ES 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 00:00:00 2010.09.03 00:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 00:00:00 10298
OE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 01:00:00 2010.09.03 01:00
NO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 01:00:00 10299
QG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 02:00:00 2010.09.03 02:00
JR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 02:00:00 10300
KI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 03:00:00 2010.09.03 03:00
HP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 03:00:00 10301
MK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 04:00:00 2010.09.03 04:00
JF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 04:00:00 10302
GN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 05:00:00 2010.09.03 05:00
HD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 05:00:00 10303
IP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 06:00:00 2010.09.03 06:00
RJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 06:00:00 10304
CR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 07:00:00 2010.09.03 07:00
PH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 07:00:00 10305
ED 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 08:00:00 2010.09.03 08:00
JN 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 08:00:00 10306
OF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 09:00:00 2010.09.03 09:00
HL 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 09:00:00 10307
QH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 10:00:00 2010.09.03 10:00
OS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 10:00:00 10308
KJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 11:00:00 2010.09.03 11:00
QQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 11:00:00 10309
ML 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 12:00:00 2010.09.03 12:00
FG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 12:00:00 10310
GO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 13:00:00 2010.09.03 13:00
DE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 13:00:00 10311
IQ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 14:00:00 2010.09.03 14:00
NK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 14:00:00 10312
CS 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 15:00:00 2010.09.03 15:00
LI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 15:00:00 10313
EE 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 16:00:00 2010.09.03 16:00
NO 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 16:00:00 10314
OG 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 17:00:00 2010.09.03 17:00
LM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 17:00:00 10315
QI 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 18:00:00 2010.09.03 18:00
NP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 18:00:00 10316
KK 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 19:00:00 2010.09.03 19:00
LF 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 19:00:00 10317
MM 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 20:00:00 2010.09.03 20:00
MD 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 20:00:00 10318
GP 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 21:00:00 2010.09.03 21:00
KJ 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 21:00:00 10319
IR 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 22:00:00 2010.09.03 22:00
RH 0 Core 1 22:03:11 2010.09.03 22:00:00 10320
FF 0 Core 1 22:03:11 OnTester result 0
QP 0 Core 1 22:03:11 EURUSD,H1: 979378 ticks (4173 bars) generated within 4000 ms (total bars in history 10320)
EN 0 Core 1 22:03:11 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100908.log" written
JS 0 Core 1 22:03:11 disconnected