Open another Order
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- Why did you post your MT4 code in the Root / MT5 EA section instead of the MQL4 section?
- bool sell_condition_1 = Open[] < Close[] ;Your posted code is gibberish.
- ayman.maarouf: How to get last open order sell or buy then open a new order at same entry conditions and to close at oppositeIsn't what that code is trying to do? What do you do with the result? Nothing!int cnt=0;
for ( cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
if( OrderType() == OP_BUY) {
oldticketnumber = OrderTicket();
if (oldticketnumber > ticketnumber) {
oldorderopenprice = OrderOpenPrice();
unused = oldorderopenprice;
ticketnumber = oldticketnumber;
}
}}
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Can somebody help me with this code please
How to get last open order sell or buy then open a new order at same entry conditions and to close at opposite
// External variables
extern double LotSize = 1;
extern double StopLoss = 0;
extern double TakeProfit = 20;
extern double TrailingStopLimit = 0;
extern double TrailingStopStop = 0;
extern int MagicNumber = 1111111111111;
// Global variables
int LongTicket;
int ShortTicket;
double RealPoint;
// Init function
int init()
{
RealPoint = RealPipPoint(Symbol());
return(0);
}
// Start function
int start()
{
//Variables
// Long
OrderSelect(LongTicket,SELECT_BY_TICKET);
if(OrderCloseTime() != 0 || LongTicket == 0)
{
bool buy_condition_1 = Open[] > Close[] ;
bool buy_condition_2 = Open[] < Close[] ;
bool buy_condition_3 = Open[] < iCustom() ;
if( buy_condition_1 && buy_condition_2 && buy_condition_3 )
{
OrderSelect(ShortTicket,SELECT_BY_TICKET);
if(OrderCloseTime() == 0 && ShortTicket > 0)
{
bool Closed = OrderClose(ShortTicket,OrderLots(),Ask,0,Red);
}
LongTicket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotSize,Ask,0,0,0,"Buy Order",MagicNumber,0,Blue);
OrderSelect(LongTicket,SELECT_BY_TICKET);
double OpenPrice = OrderOpenPrice();
if(StopLoss > 0) double LongStopLoss = OpenPrice - (StopLoss * RealPoint);
if(TakeProfit > 0) double LongTakeProfit = OpenPrice + (TakeProfit * RealPoint);
if(LongStopLoss > 0 || LongTakeProfit > 0)
{
bool LongMod = OrderModify(LongTicket,OpenPrice,LongStopLoss, LongTakeProfit,0);
}
ShortTicket = 0;
}
double oldorderopenprice;
int oldticketnumber;
double unused = 0;
int ticketnumber = 0;
int cnt=0;
for ( cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
if( OrderType() == OP_BUY) {
oldticketnumber = OrderTicket();
if (oldticketnumber > ticketnumber) {
oldorderopenprice = OrderOpenPrice();
unused = oldorderopenprice;
ticketnumber = oldticketnumber;
}
}}
return (oldorderopenprice);
}
// Short
OrderSelect(ShortTicket,SELECT_BY_TICKET);
if(OrderCloseTime() != 0 || ShortTicket == 0)
{
bool sell_condition_1 = Open[] < Close[] ;
bool sell_condition_2 = Open[] > Close[] ;
bool sell_condition_3 = Open[] > iCustom() ;
if( sell_condition_1 && sell_condition_2 && sell_condition_3 )
{
OrderSelect(LongTicket,SELECT_BY_TICKET);
if(OrderCloseTime() == 0 && LongTicket > 0)
{
Closed = OrderClose(LongTicket,OrderLots(),Bid,0,Red);
}
ShortTicket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotSize,Bid,0,0,0,"Sell Order",MagicNumber,0,Red);
OrderSelect(ShortTicket,SELECT_BY_TICKET);
OpenPrice = OrderOpenPrice();
if(StopLoss > 0) double ShortStopLoss = OpenPrice + (StopLoss * RealPoint);
if(TakeProfit > 0) double ShortTakeProfit = OpenPrice - (TakeProfit * RealPoint);
if(ShortStopLoss > 0 || ShortTakeProfit > 0)
{
bool ShortMod = OrderModify(ShortTicket,OpenPrice,ShortStopLoss, ShortTakeProfit,0);
}
LongTicket = 0;
}
for ( cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
if( OrderType() == OP_SELL) {
oldticketnumber = OrderTicket();
if (oldticketnumber > ticketnumber) {
oldorderopenprice = OrderOpenPrice();
unused = oldorderopenprice;
ticketnumber = oldticketnumber;
}
}
return (oldorderopenprice);
}
}
return (0);
}
// Pip Point Function
double RealPipPoint(string Currency)
{
int CalcDigits = MarketInfo(Currency,MODE_DIGITS);
if(CalcDigits == 2 || CalcDigits == 3) double CalcPoint = 0.01;
else if(CalcDigits == 4 || CalcDigits == 5) CalcPoint = 0.0001;
return(CalcPoint);
}