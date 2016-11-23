how to refresh symbol data - page 2
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use code below to get new data before scan it.
while(!IsStopped() && get_new_data) {
get_new_data = false;
RefreshRates();
for(int i = 0; i < ArraySize(FX_Pairs); i++)
if(Time[0]!=iTime(FX_Pairs[i],0,0)) {
get_new_data = true;
}
if(get_new_data) { Print("Waiting load data !"); Sleep(2000); }
}
use code below to get new data before scan it.
while(!IsStopped() && get_new_data) {
get_new_data = false;
RefreshRates();
for(int i = 0; i < ArraySize(FX_Pairs); i++)
if(Time[0]!=iTime(FX_Pairs[i],0,0)) {
get_new_data = true;
}
if(get_new_data) { Print("Waiting load data !"); Sleep(2000); }
}
Thanks. I try that.
But refreshrates is only for current symbol only right?
Thanks. I try that.
But refreshrates is only for current symbol only right?
No, i do not think so. let see it https://docs.mql4.com/series/refreshrates
No, i do not think so. let see it https://docs.mql4.com/series/refreshrates
Maybe I got the wrong idea.
Thanks. Will try and let you all know the results.
So I'm right. Refresh rates work on current symbol.
So I'm right. Refresh rates work on current symbol.
Maybe, but try to delete it from code above then you see problem.