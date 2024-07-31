highest and lowest rsi,how?
#property indicator_separate_window #property indicator_maximum 100 #property indicator_minimum 0 #property indicator_buffers 3 #property indicator_color1 DodgerBlue #property indicator_color2 Maroon #property indicator_color3 Maroon #property indicator_levelstyle 0; #property indicator_level1 70 #property indicator_level2 30 #property indicator_levelcolor DarkSlateGray extern int RSIPeriod=14; int bgn,k,i; double Brsi[],Bh[],Bl[],Bpos[],Bneg[]; int init(){ IndicatorBuffers(5); SetIndexBuffer(0,Brsi); SetIndexDrawBegin(0,RSIPeriod+1); SetIndexBuffer(1,Bh); SetIndexDrawBegin(1,RSIPeriod+1); SetIndexBuffer(2,Bl); SetIndexDrawBegin(2,RSIPeriod+1); SetIndexBuffer(3,Bpos); SetIndexBuffer(4,Bneg); IndicatorShortName(NULL); bgn=Bars-RSIPeriod-1; return(0); } int start(){i=Bars-IndicatorCounted()-1; double sumn,sump,rel,positive,negative,positive_h,negative_h,positive_l,negative_l; while(i>=0){if(i<bgn){sumn=0; sump=0; rel=Close[i]-Close[i+1]; if(rel>0){sump=rel;} else {sumn=-rel;} positive=(Bpos[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod; negative=(Bneg[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod; sumn=0; sump=0; rel=High[i]-Close[i+1]; if(rel>0){sump=rel;} else {sumn=-rel;} positive_h=(Bpos[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod; negative_h=(Bneg[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod; sumn=0; sump=0; rel=Low[i]-Close[i+1]; if(rel>0){sump=rel;} else {sumn=-rel;} positive_l=(Bpos[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod; negative_l=(Bneg[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod; } else{k=Bars-2; sumn=0; sump=0; while(k>=i){rel=Close[k]-Close[k+1]; if(rel>0){sump+=rel;} else {sumn-=rel;} k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; k=Bars-2; sumn=0; sump=0; while(k>=i){rel=High[k]-Close[k+1]; if(rel>0){sump+=rel;} else {sumn-=rel;} k--; } positive_h=sump/RSIPeriod; negative_h=sumn/RSIPeriod; k=Bars-2; sumn=0; sump=0; while(k>=i){rel=Low[k]-Close[k+1]; if(rel>0){sump+=rel;} else {sumn-=rel;} k--; } positive_l=sump/RSIPeriod; negative_l=sumn/RSIPeriod; } Bpos[i]=positive; Bneg[i]=negative; if(negative==0){Brsi[i]=0;} else {Brsi[i]=100-100/(1+positive/negative);} if(negative_h==0){Bh[i]=0;} else {Bh[i]=100-100/(1+positive_h/negative_h); if(High[i+1]<High[i] && Bh[i+1]>Bh[i]){Bh[i]=Bh[i+1];}} if(negative_l==0){Bl[i]=0;} else {Bl[i]=100-100/(1+positive_l/negative_l); if(Low[i+1]<Low[i] && Bl[i+1]>Bl[i]){Bl[i]=Bl[i+1];}} i--; } return(0); }
Files:
RSI_with_hl_m0.9.mq4 4 kb
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this its normal rsi code..its close price values...how change code?--> highest price,highest or lowest rsi valus?