ABOUT THE SIGNAL?
HELLO I'M NEW AND I DON'T UNDERSTAND HOW I CAN CONTACT THE AUTHOR OF THE SIGNAL I USE THE SISTEM SEND MESSAGE BUT HOW I CAN KNOW IF THEY ARE ANSWER ME ?
OTHER QUESTION HOW I CAN KNOW WHAT KIND OF SIGNAL AUTHOR ARE ACTIVE ON WHAT ARE NOT ACTIVE?
EXAMPLE : THERE ARE A LOT OF SIGNAL THET PROBABLY THE AUTHOR DONT USE NO MORE BUT IF I SUBMITTED THEM I LOSE MY TIME TO WAIT THAT TRADE WHEN PROBABLY THEY DONT TRADE NO MORE,AND SOO THERE ARE A SYSTEM TO UNDERSTAND WHO ARE USEFUL TO FOLLOW AND WHO ARE NO MORE USEFUL?
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For a signal look at the left side of the page, it tells you when the last trade was placed and how many trades are made per week . . . for example:
asaqaz, 2013.08.09 14:13
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RaptorUK, 2013.08.09 14:14Please do not SHOUT ! ! there is no need to use all capitals, it is considered shouting . . . it also makes it harder to read your post.
Please guys - do not shout in face of each other - there are people around.
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Hi there ! On the signals page, on the left side, you can see the author's name, click it and then you see "Send Message". When he replies you back, you will see a re-coloured notification (just like facebook).
Regarding active or non-active, you can see the trade history and last trade's date and/or open trades.
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