ABOUT THE SIGNAL?

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HELLO I'M NEW AND I DON'T UNDERSTAND HOW I CAN CONTACT THE AUTHOR OF THE SIGNAL I USE THE SISTEM SEND MESSAGE BUT HOW I CAN KNOW IF THEY ARE ANSWER ME ?

 

OTHER QUESTION HOW I CAN KNOW WHAT KIND OF SIGNAL AUTHOR ARE ACTIVE ON WHAT ARE NOT ACTIVE?

EXAMPLE : THERE ARE A LOT OF SIGNAL THET PROBABLY THE AUTHOR DONT USE NO MORE BUT IF I SUBMITTED THEM I LOSE MY TIME TO WAIT THAT TRADE WHEN PROBABLY THEY DONT TRADE NO MORE,AND SOO THERE ARE A SYSTEM TO UNDERSTAND WHO ARE USEFUL TO FOLLOW AND WHO ARE NO MORE USEFUL?

 
asaqaz:

HELLO I'M NEW AND I DON'T UNDERSTAND HOW I CAN CONTACT THE AUTHOR OF THE SIGNAL I USE THE SISTEM SEND MESSAGE BUT HOW I CAN KNOW IF THEY ARE ANSWER ME ?

 

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Please do not SHOUT ! !  there is no need to use all capitals,  it is considered shouting . . .  it also makes it harder to read your post.
 
asaqaz:


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For a signal look at the left side of the page,  it tells you when the last trade was placed and how many trades are made per week . . .  for example:

 

 

 

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ABOUT THE SIGNAL?

asaqaz, 2013.08.09 14:13

HELLO I'M NEW AND I DON'T UNDERSTAND HOW I CAN CONTACT THE AUTHOR OF THE SIGNAL I USE THE SISTEM SEND MESSAGE BUT HOW I CAN KNOW IF THEY ARE ANSWER ME ?

 

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EXAMPLE : THERE ARE A LOT OF SIGNAL THET PROBABLY THE AUTHOR DONT USE NO MORE BUT IF I SUBMITTED THEM I LOSE MY TIME TO WAIT THAT TRADE WHEN PROBABLY THEY DONT TRADE NO MORE,AND SOO THERE ARE A SYSTEM TO UNDERSTAND WHO ARE USEFUL TO FOLLOW AND WHO ARE NO MORE USEFUL?


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ABOUT THE SIGNAL?

RaptorUK, 2013.08.09 14:14

Please do not SHOUT ! !  there is no need to use all capitals,  it is considered shouting . . .  it also makes it harder to read your post.

Please guys - do not shout in face of each other - there are people around.

 
asaqaz:

HELLO I'M NEW AND I DON'T UNDERSTAND HOW I CAN CONTACT THE AUTHOR OF THE SIGNAL I USE THE SISTEM SEND MESSAGE BUT HOW I CAN KNOW IF THEY ARE ANSWER ME ?

 

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EXAMPLE : THERE ARE A LOT OF SIGNAL THET PROBABLY THE AUTHOR DONT USE NO MORE BUT IF I SUBMITTED THEM I LOSE MY TIME TO WAIT THAT TRADE WHEN PROBABLY THEY DONT TRADE NO MORE,AND SOO THERE ARE A SYSTEM TO UNDERSTAND WHO ARE USEFUL TO FOLLOW AND WHO ARE NO MORE USEFUL?

Hi there ! On the signals page, on the left side, you can see the author's name, click it and then you see "Send Message". When he replies you back, you will see a re-coloured notification (just like facebook).

Regarding active or non-active, you can see the trade history and last trade's date and/or open trades.

HTH 

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