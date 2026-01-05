- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
22.59 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
64.55 USD (1 263 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (64.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.55 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.00
Trading-Aktivität:
68.70%
Max deposit load:
3.79%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
8.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
8.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.87% (44.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.59 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
802
USD
USD
1
0%
8
100%
69%
n/a
8.07
USD
USD
6%
1:500