Währungen / XAGEW
XAGEW

0.0317 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XAGEW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0317 bis zu einem Hoch von 0.0317 gehandelt.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0317 0.0317
Jahresspanne
0.0176 0.0998
Vorheriger Schlusskurs
0.0317
Eröffnung
0.0317
Bid
0.0317
Ask
0.0347
Tief
0.0317
Hoch
0.0317
Volumen
1
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
58.50%
Jahresänderung
-36.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K